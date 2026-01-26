休士頓火箭隊本季在換來「KD」杜蘭特（Kevin Durant）後，以27勝16負的戰績高居西區第4，正式重返爭冠行列。然而，隨著2月5日交易截止日臨近，美國體育媒體《ClutchPoints》發出嚴正警告，火箭目前面臨的最大威脅並非來自對手，而是內部可能因過度急躁而推動的「噩夢交易」。
補強心切恐成毒藥 美媒列三大自毀原因
火箭隊開季前遭逢主力後衛范弗利特（Fred VanVleet）ACL撕裂報銷，導致球隊助攻率跌至全聯盟第29位。雖然火箭迫切需要後場穩定性，但分析指出，若為了追求成名球員而送出核心年輕資產，將導致以下三大慘痛後果。
首先是可能因此掏空防守基石，若為了換取高薪老將而放棄湯普森（Amen Thompson）或伊森（Tari Eason），將使火箭喪失防守聯盟頂級球星的本錢。另外是可能有位置重疊風險，一旦范弗利特回歸，火箭將陷入薪資過高且位置重疊的尷尬境地，喪失未來操作的靈活性。
最後也最嚴重的是導致更衣室文化崩解，湯普森與伊森是火箭拚勁與化學反應的來源，交易他們將損害球隊甫建立的互信與鬥志。
火箭應保留5名關鍵球員
根據文中分析與球隊重要性，相關球員簡述如下：
🏀凱文·杜蘭特（Kevin Durant）：37歲的他依然展現統治力，場均貢獻26.3分。他是火箭進攻的引力核心，也是球隊決定「梭哈」拚奪冠的主因，目前身價約為5118萬美元（約折合新台幣16.1億元）。
🏀申京（Alperen Sengun）：本季打出生涯年表現，場均21.3分、9.2籃板與6.4助攻。他已進化為聯盟頂級的進攻樞紐，是與杜蘭特搭配最完美的內線搭檔。
🏀湯普森（Amen Thompson）：在范弗利特受傷後扛起大任，場均18.4分、5.2助攻，防守端更具備入選年度防守陣容的實力。他是火箭陣中最不可或缺的「全能大鎖」。
🏀伊森（Tari Eason）：火箭防守體系的靈魂人物，以強悍的籃板保護與防守混亂製造能力著稱。他與湯普森共同構成了火箭最引以為傲的側翼防守屏障。
🏀范弗利特（Fred VanVleet）：原本的場上指揮官，目前因ACL受傷缺陣。他的缺席雖然讓火箭助攻率下滑，但也讓年輕球員獲得更多成長機會。其合約年薪約4285萬美元（約折合新台幣13.5億元）。
消息來源：ClutchPoints
