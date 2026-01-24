我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北市政府法務局昨（23）日舉辦「115年市政運作與地方法制寒假實習計畫」核心實務講座。活動由法務局長連堂凱主持開場，帶領雙北地區7所大學共計65位法律系優秀青年學子深入市府消保部門，並跟隨消保官前往世貿商展進行實地稽查體驗。法務局強調，透過消保官的經驗傳承，旨在協助學子將法學理論轉化為具體的行政實踐，並透過實地體驗，將公務體系之法務工作納入未來職涯規劃的選項與考量。法務局指出，首場課程由資深專員兼新聞聯絡人張峻溢擔綱，分享「新聞媒體實務」。講座除拆解新聞價值的判斷基準，更針對「寶林茶室」、「一番賞糾紛」等輿情矚目案件在民代與新聞媒體關注面進行深入剖析。課堂特別以觀眾與媒體視野帶入案例，讓學子體會政府在面對輿情時，如何建立清晰脈絡並精準傳遞正確資訊，理解法律人在公共溝通中扮演的關鍵角色。緊接著由主任消保官林傳健、簡任消保官葉家豪及消費者服務中心主任江靜昀接棒。除了向學子們介紹市府平日推動的消保業務之外，針對近期熱議的「詐騙包裹」，消保官分享了與平台合作推動「簡易退款」的便民對策，有效降低民眾追究成本；針對「一番賞」藏籤爭議，則介紹現場稽查技巧及未來將推動的「優良店家」認證政策，展現政府從行政指導與市場導正雙管齊下的管理思維。法務局說明，本次研習吸引眾多學子踴躍分享心得。政治大學謝絲宇同學提到，課程讓其對用餐行為背後的細節與法規解讀有更清晰的方向；真理大學黃鈺涵同學：學習到從「新聞價值要素」出發，理解「時宜性」與「影響性」等核心概念。學習掌握了判斷公共資訊的基準，提升了對新聞事件的解讀能力。在實務感受上，臺北大學王感恩同學表示，課程讓他親身體感媒體採訪實境，更對消保官扮演司法前「裁判」的角色深感尊敬；東吳大學王同學則認同平台退款服務是法律便民的具體落實。此外，文化大學蔡佳芳同學與政治大學方星驊同學分享了世貿酒展稽查經驗，觀察到稽查員對商品標示細節的嚴謹，讓抽象條文在腦海中變得具體。在最後的雙向交流環節，雙北學子的提問鞭辟入裡毫不遜色，充分展現當下大學生優異水準，並針對商展稽查細節及時事法律應用踴躍發言，互動相當熱烈。法務局進一步說明，本年度寒假實習計畫旨在縮短法學理論與市政運作的落差。下週起更規劃走訪臺北市家防中心、市場處及環保局等單位，深入家暴令申請、零售市場法制實務及環境永續等專業法制領域。