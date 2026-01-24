我是廣告 請繼續往下閱讀

創意在AI推論商機帶動下再獲外資點火。摩根士丹利最新報告指出，Google自研晶片需求強度超出原先預期，將成為創意2026年營收上行的關鍵引擎，因此把目標價一口氣從2288元上調到3288元，一口氣上調43%。隨著台積電下單規模擴大，相關專案的毛利率有機會比先前預期再高出1到2個百分點，進一步強化獲利想像空間。大摩認為，創意除了有來自中國車用領域的新案子挹注，更重要的是Google相關專案的動能明顯轉強。依其估算，創意在至2028年的營收年複合成長率可望逼近60%，成長曲線有機會比市場原本想像更陡。報告指出，包含Google自研晶片在內，安謀架構CPU在推論與通用伺服器的需求正在加速升溫，2026、2027年的拉貨展望因此被上修。大摩也把Google自研晶片2026年出貨預估從80萬顆調高到150萬顆，推算可為創意帶來約12億美元營收，占創意2026年總營收比重可望超過五成。創意23日上漲5.83%，收在2725元，成交量3900張。