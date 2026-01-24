我是廣告 請繼續往下閱讀

張又俠是誰？

張又俠落馬有跡可循？

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，今（24）日傳出涉嫌「違紀違法」，遭到立案審查調查，同時傳出被調查的還有中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。張又俠是解放軍中地位僅次於習近平的二把手，張又俠父親曾是開老元老，與習近平父親也是舊識，張又俠過去曾被視為是「習家軍」一員，因此這次落馬格外受到外界矚目。張又俠，1950年7月生，今年76歲，陝西渭南人，1968年12月入伍，1979年參加了中越邊境戰爭，因表現出色，升任團參謀長。1984年，中越邊境老山戰役爆發，時任14軍40師119團團長的張又俠率部參戰。戰後，119團被昆明軍區記集體一等功，張又俠也升任40師副師長、師長。2000年起，張又俠先後擔任解放軍第13集團軍軍長、北京軍區副司令員、瀋陽軍區司令員。2012年，張又俠出任解放軍總裝備部部長，2015年任新成立的中央軍委裝備發展部首任部長，2017年中共十九大後出任政治局委員、中央軍委副主席，並在2022年的中共二十大連任。張又俠的父親是中共開國上將張宗遜，張又俠戎馬半生，長期在解放軍系統中擔任要職，被視為是軍中重量級人物。張又俠與習近平為陝西同鄉，又有父輩淵源，兩人關係並不一般，外界過去多認為張又俠是習近平的老朋友與心腹。不過，張又俠是中央軍委裝備發展部的首任部長，在他之後接任裝備發展部部長的前國防部長李尚福，在2023年就因涉弊遭到調查，並在2024年遭到雙開、開除黨籍軍籍處分，當時就有看法認為，李尚福有貪腐問題的話，很可能會燒到前任部長張又俠。另外，去年坊間許多傳聞稱「張又俠奪權」，指出去年5月時張又俠在一次政治局擴大會議中，與其他黨內大老發表了講話，要求習近平退休，還說張又俠才是目前中南海的實權人物，講得繪聲繪影。雖然如今看來傳聞顯然並不正確，但也多少說明張又俠與習近平的關係存在某種緊張，而最新傳出的落馬消息或許就是這種緊張爆發後的結果。這也是繼何衛東之後，時隔三個月，又一名中央軍委副主席遭到調查，顯示出解放軍內部的人事動盪仍在持續。