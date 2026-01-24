我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣孕產婦死亡率仍高於日、韓 專家：用藥、轉診制度還要精進

衛福部公布最新生產事故救濟報告，案件數創下7年新低。專家分析，下降的原因可能與「安全度」提高有關。不過，相較於日本、韓國，台灣孕產婦的死亡率仍相對高，包括用藥、轉診制度和偏鄉醫療資源的缺乏，都是需要再精進的部分。為確保產婦、胎兒及新生兒於生產過程發生事故可獲得及時救濟，衛福部2024年核予生產救濟的件數更連續3年首見反轉下降，也創下近7年來新低點。對於生產事故的案件數下降，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈受訪時提到，其實少子化所影響的層面反而較少。他說，以數據來看，申報健保生產數，近3年都是約13萬多，因此在母數差不多的情況下，而生產事故的比例「是下降約10%」，也顯示安全度提高。黃建霈分析，這部分衛福部也做了許多努力，如產後大出血，有推動安全組合式共照或長效藥物等減少問題。另外，因為高齡產婦的情況也愈來愈多，因此風險也相對較高。黃建霈指出，以產後出血來說，其實經過處理後就沒什麼問題，死亡相對少見，反而是「栓塞」的死亡率高。秘書長說明，羊水栓塞和肺栓塞的發生率很低，一旦發生，前者「更可怕」，可能有8成的死亡率；肺栓塞則是有3%至5%可能會死亡。不過，台灣2023年每10萬名活產的孕產婦死亡率約12人，高於日本的3.6人，也略高於韓國的10人。黃建霈指出，確實有需要再精進之處，像是用藥、轉診制度，還有偏鄉醫療資源等。秘書長認為，有部分基層診所因為生產人數少，想要將人留住，但對於高風險者而言，更應有適當配套，否則會容易出現來不及的情況。黃建霈表示，國家對於轉診應有好的鼓勵制度，將高危險孕產婦轉出，畢竟生產數已經少到不少醫療院所已經關門；尤其又以偏鄉、東部地區來說，可能要距離相當遠才有可以產檢或生產的地方。黃建霈仍認為，雖然有許多要再改善之處，但台灣的狀態有持續進步。