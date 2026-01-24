我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦集團今（24）日舉辦集團謝年會，近1.6萬名員工齊聚南港展覽館同樂，現場邀來「告五人」與「蘇打綠」接力開唱，替農曆年前氣氛先熱身。富邦金控董事長蔡明興在開場致詞時提到，過去一年在川普政策變化、全球貿易緊張與地緣政治干擾下，金融市場波動加劇，但富邦金控仍交出亮眼成績單，2025年稅後淨利1208.5億元、每股稅後純益8.36元，並連續第17年蟬聯金控業EPS獲利王；旗下台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券全年獲利也都寫下新高，富邦人壽維持業界龍頭，富邦投信資產管理規模更突破兆元。蔡明興也強調，除了獲利表現，富邦在永續領域持續加碼。富邦金控連續兩年入選時代雜誌「全球500大永續企業」，並在2025年全球跨產業排名第32、金融業第4，期許同仁持續以「誠信、親切、專業、創新」作為核心價值，朝「亞洲一流金融機構」目標前進。富邦集團董事長蔡明忠則指出，中華徵信所2025年11月調查顯示，富邦集團資產總額突破14兆元，連續第五年坐穩台灣第一大集團。公益面上，蔡明忠說，富邦慈善基金會已連續十年支持創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」，今年捐助1325萬元、十年累計超過1.2億元；富邦也在2025年成立「有志一同ᵀᴹ」公益平台，整合集團資源擴大志工行動，全年志工服務時數逾4萬小時。活動主軸「富邦領航 閃耀迎新」由曾寶儀搭配富邦悍將成員與啦啦隊擔任主持與表演陣容，集團同仁也以內部歌唱比賽「聲耀富邦」優勝者登台演出，強調讓員工有舞台、也把尾牙辦成「全員參與」的派對。富邦集團今年謝年會分北、高兩場，台北場今天登場，高雄場將在1月31日舉行，邀請韋禮安、任賢齊演出；兩場合計約2萬名員工參加，總摸彩獎金約2,050萬元，中獎率達84%，創歷年新高。