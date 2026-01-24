我是廣告 請繼續往下閱讀

廣運集團董事長謝明凱表示，靠智慧製造、智慧物流與公共工程，再加上半導體物流需求續強，並拿下半導體廠服務型機器人新單，集團目前在手訂單約60億元，帶動今年營收可望維持雙位數成長。謝明凱指出，廣運過去以自動化工程奠定基礎，未來將以AI與數位化當成成長引擎，公司也從過去偏工程承攬、設備供應的角色，逐步升級為能做系統整合，提供長期維運服務企業。總經理柯智鈞補充，集團今年聚焦智慧製造與物流、半導體物流、公共工程、數位孿生，以及機器人AI產品代理與系統整合。其中前三項合計營收占比超過9成，能見度可看到2028年。多項工程持續推進，包括第三航廈機場行李處理系統、A14車站行李處理設備系統，以及第二航廈行李暫存區與北登機廊廳行李輸送系統等；另也涵蓋國家級物流中心及多個高科技製造專案。機器人布局方面，廣運規劃把應用從示範點擴大到實際產線與場域導入，包含搬運、協作與巡檢等情境，並與原有自動化、物流系統深度整合放大效益。柯智鈞也透露，公司今年新拿下一家半導體廠的服務型機器人訂單，預計上半年出貨；海外市場則同步布局，德國仍在產品開發階段，日本與中國也在洽談中，未來將依不同客戶需求調整產品方案。