我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦金控董事長蔡明興今（24）日證實，外界關注的「蔡承儒舉家赴美」傳聞屬實，主因是子女教育安排；他透露，家中有孩子在學習上具特殊需求，為了找到更合適的教育環境，才決定搬到美國生活。蔡明興在出席富邦集團謝年會前受訪表示，蔡承儒雖以美國為主要居住地，但工作仍會在台灣與美國之間往返，不會因此與集團運作脫節。至於市場關心這是否牽動接班規劃，蔡明興回應，自己仍期待蔡承儒未來接班，相關布局並未因搬遷而改變。蔡明興進一步說明，家中一名就讀國小二年級的孫子被學校評估為「天才兒童」，屬於較特殊的學習型態，因此認為到美國接受教育更合適。蔡明興指出，若讓孩子跟著一般課程走，可能會因為內容太簡單而失去學習興趣，因此目前在數學、英文等科目安排進特殊班，體育、美術等課程則回到一般班級，和同學一起上課；也因為教育安排考量，最後乾脆讓三個孫子一併到美國就學。