台灣中油公司114年僱用人員甄試第二試， 24日、25日起一連2天，分別於台北、高雄兩考區舉行，本次甄試共計7,615人報考，進入第二試人數共有1,727人，預計錄取768人，據甄試簡章，錄取人員訓練期間起薪約3.7萬元，若取得相關證照，薪資更可達4萬元。
本次甄試招考對象為高中職以上學校畢業者，共計招考20類別人員，第二試為複評測試、口試及現場測試，以評估應考人是否具備實際工作所需專業能力與體能條件，確保未來進用人員能符合現場作業及公司營運需求。
為提升甄試公平性並防杜舞弊，應考人須攜帶雙證件，並同步進行人臉辨識及複評測試，測試結果如與第一試成績差距過大者，將作為第二試合格與否的重要參據；經第二試合格者，依各該類別地區之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練。
中油表示，錄取人員訓練期為6個月，訓練期間薪資約新台幣3.7萬元，惟其中「電氣類」、「電機類」、「安環類」、「公用事業輸氣類」、「航海類」及「探採鑽井類2」等 6 類別，具專業技術證照並實際從事專業技術相關工作者，得予以加晉薪級，約新台幣4萬元。訓練期滿成績合格予以正式僱用後的支薪及升等調派，均依中油相關規定辦理。
錄取名單將於2月6日下午2時公告於甄試網站。
