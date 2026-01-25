我是廣告 請繼續往下閱讀

全國教師工會總聯合會今（25）日號召全台逾千名教師，集結於教育部前，發起「0125 廢惡法、救教育」行動，強烈要求教育部廢除疊床架屋的惡法，並即刻清查素質堪慮的調查員人才庫，停止以「法律行政」霸凌「教育專業」，也痛批教育部長鄭英耀若無法成為基層教師的後盾，就應該知所進退，下台負責。活動邀請多位遭受校事會議制度荼害的教師現身說法。受害者橫跨幼兒園、國中小至高中，涵蓋公私立學校場域。如新北市小宣老師（化名）痛陳，僅因一張網路留言截圖被投訴 1999，學校便啟動長達 6 個月的調查程序，最終報告雖「查無實據」，但長達半年的心理凌遲與名譽毀損，已讓教師熱忱消失殆盡。全教總理事長侯俊良指出，現行制度已淪為「小案大辦」的練靶場，教育部僅透過3天的講習，便讓許多缺乏教育實務經驗的參與者進入「調查員人才庫」。全教總嚴正質疑，「若連全國層級家長團體理事長對法制理解都如此荒謬，基層教師的生殺大權怎能交給這群速成調查員？」全教總提出嚴正法理質疑，根據《教師法》第 29 條之立法理由，《大學法》與《專科學校法》因已有教評會審議機制，故不另行規範。然而，中小學同樣擁有完善的教評會與考核辦法，教育部卻強加一套「解聘辦法」，創設校事會議架空原有的專業審議，這種「一國兩制」的作法，不僅是行政冗贅，更是對中小學教師專業自主權的嚴重歧視。此外，包括廖宜恩教授、全金聯、台北市產總、高教工會、台鐵產工及台南市產總等 NGO 團體領袖亦到場支持。這象徵此議題已跨越教育圈，成為守護勞動尊嚴與反對行政濫權的社會運動。全教總表示，請教育部鄭英耀部長回去把法制修好，教育部若不能撥亂反正、對症下藥，對制度徹底切中弊端、檢討缺失，教師的怒火將持續延燒，「鄭部長倘若無法成為基層教師的後盾，回應全教總訴求，解決校園司法化的困境，即應知所進退。」