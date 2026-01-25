我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信特攻主場反毒打詐！調查局長開球籲：政府不會監管帳戶。（圖／新北中信特攻提供）

新北中信特攻籃球隊於主場迎戰臺北台新戰神，吸引數千名球迷熱情參與，為了應對翻新的詐騙手法與新興毒品威脅，中信特攻再度邀請法務部調查局長陳白立擔任開球嘉賓。陳白立強調，守護社會安全如同球場防守，需要政府與全民警覺到位，並與新北市調處長陳宇源、新北市議會議長蔣根煌等多位貴賓，共同號召球迷化身「打詐與反毒」達人，守護國家與個人安全。調查局更也在新莊體育館設立宣導攤位，透過播放宣導影片、有獎徵答及臉書互動等方式，向大眾傳遞防詐及反毒知識。調查局Q版吉祥物黃喉貂「查查」也現身與小球迷互動，介紹調查工作，展現延攬新血的活力。中信特攻於週末推出的「新北DeaDea攏」主題週與「衝電樂園」，將籃球競技與地方文化深度結合，打造出寓教於樂的家庭同樂環境，提升全民的防範意識。陳白立特別呼籲青少年切勿因好奇接觸毒品，提醒民眾，政府機關絕不會透過電話或簡訊告知帳戶遭監管，凡是此類訊息必屬詐騙。中信特攻以美國緝毒局縮寫「DEA」為名，核心理念即為反毒，球團與調查局共同呼籲大眾，若發現詐騙或毒品疑慮，應立即撥打檢舉專線，攜手建立安全的社會防衛網。