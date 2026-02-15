「醫生」這個職業通常給人嚴肅、冷靜的形象，不過當醫生暫時將白袍掛起，診間轉換成直播間，專業與娛樂之間，是否真有那麼明確的界線？近年來，越來越多專業人士走進虛擬世界，而其中，一名消化內科醫師，以VTuber身分活躍在螢幕前，嘗試用不同方式與大眾對話，他就是在YouTube頻道「厭世醫師阿萬」進行活動的台灣個人勢VTuber「阿萬」。
診間與直播間的無縫切換
阿萬在2022年12月11日以VTuber身份出道，在直播時，前一刻還能看見他幽默跟觀眾互動聊天，或是被恐怖遊戲嚇得尖叫連連，但在下一秒，他又能瞬間切換模式，以冷靜精準的專業口吻開始科普醫學知識。像這樣在「診間」、「直播間」無縫切換，正是阿萬的日常，平常的他是一名消化內科醫師，不過在脫下醫師袍之後，轉身以VTuber的形象現身在眾人眼前。
阿萬在接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，想要透過創作來表達自己擅長且在意的議題，而會選擇VTuber作為媒介，除了VTuber比起傳統創作方式更加直接，自己跟團隊成員本身就熱愛ACG文化，對直播文化也不陌生，也很符合自身時間條件的選擇。此外VTuber具備「結合現實跟虛擬」的獨特性，更是一大原因。
從同業迷因到大眾衛教
阿萬表示，透過VTuber的身份活動，除了傳達專業知識之外，也能讓大眾更近距離看到醫護人員在生活中，不只是一個專業角色，更是跟平常人毫無兩樣，「我們也有聊天、打電動的時候，也會有喜怒哀樂，跟平常人一樣的面向。」
其實阿萬的創作之路並非始於直播，早期他經營的是面向醫療同業的迷因粉專「住院醫師厭世專線」，然而隨著影響力擴大，他也開始思考，要將「自己所想講的事情傳達給一般民眾」，嘗試拓展至圈外的討論。
視覺設計藏細節
為了能夠清楚傳遞衛教相關知識，阿萬及團隊夥伴在主頻道及自身設計上展現出了縝密思維。頻道主視覺的選擇上也有「眉角」，刻意採用了「寶藍色」與「白色」作為基調。阿萬及團隊夥伴解釋稱：「白色跟寶藍色在視覺感受上清爽且穩定，這與醫療相關的形象較為接近，能讓人看了感到安心。」
為了打破醫生的嚴肅形象，他們在配件與主視覺中點綴了「橘色」與「黃色」，「這是我們想要呈現的活力與親切感。這些顏色在一片藍白中也能凸顯重點，讓整體配色顯得現代、俐落且不失專業。」
從個人勢驚喜變身「醫界男團」
這場跨界嘗試並不是只有阿萬自己一人單打獨鬥，除了背後的團隊夥伴外，經常出沒的「動物朋友」更是頻道的一大亮點。這些夥伴全是現實生活中認識多年的醫師好友，他們化身為各種動物形象，涵蓋了家醫科、泌尿科、復健科等多元專業，為衛教相關直播帶來更深一層的解說之外，也在遊戲、聊天激起更多火花，讓粉絲們津津樂道。
其中醫美診所醫師Matsuko、家醫科醫師豹子頭、復健科醫師貓下去以及泌尿科醫師瓦哈哈等人更是「化為人形」，展現出了不同的魅力。粉肝（阿萬的粉絲稱呼）常常笑說，以為自己在追個人勢（指不隸屬於公司或經紀團隊的VTuber），沒想到追的其實是男團。尤其在周邊推出時，更會看見不少人呼天喊地：「不是個人勢嗎！沒有人說要買5個人的周邊啊！」
阿萬與團隊夥伴認為，找醫生朋友們一起來直播遊戲、衛教等，使得直播過程更加歡樂之外，也能帶給觀眾單人跟多人直播之間不同的印象，「除了將快樂渲染給觀眾之外，大家在一些知識或議題上的討論、如何看待同一件事情或是有不同的觀點，是我們覺得可以呈現給大家看的」，「把這樣的『醫療群像』貼近現實的呈現出來，是我們希望傳達給觀眾的。」
在休息與直播間拉扯
但醫師的工作節奏高壓且繁忙，如何在工作之餘，還能維持一定頻率的VTuber直播、企劃以及私人生活？阿萬說，這對他而言並非「本業與直播」的取捨，而是「休息與直播」的拉扯。阿萬強調：「本業始終是最重要的，這點從未改變。」
阿萬也進一步表示，雖然醫生的工作的確也蠻高壓，但並不代表沒有空閒時間，端看個人如何安排與運用。在志同道合的朋友及夥伴的認同跟支援之下，選擇將部分的休息時間來投入VTuber的活動當中，「對其他人來說，我可能犧牲了一些生活品質，但對我來說，這就是目前我滿意的生活，因為回饋感非常高。」他表示，即使需要犧牲部分的休息時間，也是「一邊工作一邊快樂」，儘管很累但很開心。
阿萬時常保有著高度職業自覺，「在直播中，我時刻知道自己是一位醫生，即使是用VTuber的形式，也不代表可以隨意發言，因為我知道自己說的話是有影響力的。」即使以VTuber的身份進行活動，沒有讓醫師的身分變得模糊，反而讓更多人看見，醫療專業也可以是親近而有溫度的存在。無論是醫生還是VTuber，都是他選擇與世界對話的方式，在診間與螢幕前，他所做的始終如一——用自己擅長的方式，傳遞正確而有價值的資訊。
