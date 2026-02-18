我是廣告 請繼續往下閱讀

這一兩年來，玩偶正在各國掀起熱潮。走在路上觀察行人背的包包，不論男女、學生書包還是名牌精品包，不少人會在包包上頭掛著玩偶。有些人是為了搭配服裝，也有人是作為「追星」的一環，不過包包上的這些玩偶也漸漸成為年輕人們的有如「護身符」一樣的存在。根據讀賣新聞報導，玩偶現在正掀起熱潮，在東京澀谷街頭，就能看見不少人包包上掛著玩偶。記者採訪了一群高二女生，書包和背包上掛滿了琳瑯滿目的玩偶。有的人以迪士尼電影《星際寶貝》（Lilo & Stitch）為主，統一藍色系做搭配；也有人用三麗鷗的Hello Kitty，加上兔子角色「Ester Bunny」，整體搭配成粉紅色。她們會根據包包與整體的色調搭配來挑選玩偶，並表示：「角色會不會重複其實不太在意，但會很在意配色。」另外還有兩名女性上班族，則是在「Miu Miu」或「Louis Vuitton」的名牌包上，各自只掛了一個較大的玩偶。分別是人氣插畫家mikko的角色，以及中國品牌「泡泡瑪特POP MART」推出的「Labubu」，都是話題性十足的玩偶。她們表示：「因為現在很流行在包包上掛大玩偶，所以就跟著掛了。」來自海外的旅客也很喜歡這樣的風潮。一名23歲、來自法國的留學生，配合藍色外套，掛上了《吉伊卡哇》中有藍色耳朵的角色「小八貓（ハチワレ）」。她說：「會配合穿搭的顏色來掛。把喜歡的玩偶帶在身邊，心情就會變好。」另外一名來自中國的34歲女性，則是將「推活」（推し活，為支持的偶像或角色進行的活動）的精神發揮的淋漓盡致。她把K-POP團體「ZEROBASEONE」的角色「zeroni」整齊擺放在透明包包裡。她表示，「因為要來參加活動，所以把本命角色帶來了。」這種能清楚展示應援對象的透明包包，也被稱為「痛包」。仔細觀察路上行人，不僅是女生，偶爾也能看見男性把玩偶掛在包包或隨身小物上。專門研究年輕人市場的「SHIBUYA109 lab.」所長長田麻衣指出，從2023年下半年起，在包包上掛玩偶的年輕人明顯增加。該團隊針對15歲至24歲的Z世代年輕人進行問卷與訪談，並在2025年2月發表了《Z世代娃活（ぬい活）實態調查》。調查顯示，「娃活」中最常見的行為就是「掛在包包上」，比例高達59.4%。長田麻衣分析，「包包掛玩偶」大致可分為兩種類型，第一種是「作為應援活動的一環來享受」，也就是把自己喜歡的官方角色或偶像相關玩偶帶出門；第二種則是「作為時尚的一部分來搭配玩偶」，隨著Ester Bunny、Labubu等角色人氣攀升，加上與精品品牌聯名或經由網紅擴散，玩偶已成為流行單品。這群人是抱著「裝飾自己」的心情掛上玩偶，將其視為時尚配件。調查也顯示，許多人在社群平台上，會用拍玩偶來取代自拍。「娃活」不僅在日本掀起風潮，就連台灣也有許多民眾跟上這股流行。一名粉絲嚕嚕（化名）向《NOWNEWS今日新聞》記者表示，自己會帶著喜歡的偶像FEniX團員MAX的娃娃一起出門，還幫他打扮、穿上了貓咪連帽斗篷，「他是我很喜歡的偶像，帶著他的娃娃就像跟他一起出門旅遊一樣。」出門旅遊，像是偶像一起陪伴遊玩的感覺。（圖／民種提公嚕嚕平常也會帶日本超人氣動畫吉伊卡哇中的角色「海獺」師父出門享受美食，因為「海獺」師父雖然在討伐奇美拉時總是展現出帥氣一面，但碰到美食、尤其是甜點的時候，就會睜大眼睛沉醉在美味之中，讓人看得心也跟著融化。另外一名哈小姐（化名）平常也會帶著自己喜歡的VTuber娃娃去咖啡廳或是吃甜點，她坦言儘管收納空間不多，但自己還是會同一款娃娃買三隻，因為要「展示、外出、蒐藏」，「娃娃就像是偶像的分身一樣，雖然隨時隨地見到偶像，但有娃娃陪在身旁，就好像偶像陪著自己一樣，感覺可以更努力生活。」