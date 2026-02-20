我是廣告 請繼續往下閱讀

飯店新服務：與玩偶穿同款睡衣過夜

玩偶專屬團體旅遊：代客帶娃出國

玩偶連結人心的力量

隨著「推活」（追星活動，為支持的偶像或角色進行的活動）盛行，帶著玩偶去旅行、為玩偶穿衣打扮等「娃活」（ぬい活）熱潮也正加速升溫。越來越多人會在社群媒體上分享「娃活」的心得，一同享受樂趣，也催生出新型態的社群連結，更帶動了前所未有的商機。根據讀賣新聞報導，連鎖飯店「東橫 Inn」從今年起推出了「推活應援！〈與玩偶一起過夜計畫〉」。只需要在住宿費上加300日圓，即可租用玩偶專用的睡衣、被褥等套組。這項計劃6月先在大阪一間分店試辦後大獲好評，10月起已陸續擴展至全日本59家分店。這項計畫是由該公司年輕員工組成的「Z世代專案小組」所發想的提案。組員之一、29歲的公關菊地真鈴表示：「我自己也喜歡玩偶，看到客人投稿分享讓玩偶睡在床頭櫃的照片，就想到如果有一個能讓跟著主人出遠門的玩偶也獲得療癒的計畫，應該會很棒。」飯店特別訂製了與人類同款花色的玩偶睡衣，以及可安裝在置物架上的專用床架。他們鼓勵房客投稿時加上「#推活就選東橫Inn」的標籤，引發熱烈反響。菊地真鈴說：「即使是活動很多的週末，我們也維持定額房價，讓大家感受到這是一家對『推活』很友善的飯店。」此外，還有專門讓玩偶參加的旅遊服務。位於東京的「鰻魚旅行」（ウナギトラベル）自2010年起就開始企劃、執行玩偶團體旅行。價格依目的地而異，約在5000日圓左右。透過社群平台接受報名，往往一推出就秒殺，人氣非常的高。代表東園繪會親自規劃行程，帶著約10隻玩偶前往國內外各地，並以日、英雙語在網路分享旅程照片。在旅途過程中，東園繪本人不會露面，而是由一隻「鰻魚玩偶」擔任導遊。旅行前會請玩偶主人填寫問卷，內容包括玩偶的性格、回憶、參加理由，甚至「是否飲酒」等細節。東園繪會根據這些資料為每隻玩偶編織專屬的旅行故事，並在社群平台上即時連載。有時會收到特別委託，曾有名來自美國80多歲的男性，寄送泰迪熊請布偶去拜訪「戰後曾居住過的代代木華盛頓高地（駐日美軍設施舊址）」，或有人送企鵝布偶作為懷孕妻子的禮物。東園繪說：「旅行理由因人而異，玩偶背後的故事也各不相同。我認為這是透過玩偶承載人們心靈的娛樂產業。」這種活動也引發了參加者間的交流，甚至有地方政府委託其進行觀光推廣。NPO法人「日本玩偶協會」則是推行，由各地會員擔任「寄宿家庭」，以在地導覽的方式承接玩偶旅行。推出這項服務的起因是理事長小塚晴美將自己製作、模仿愛犬的玩偶交給他人旅行，並在網路上分享，而引發話題，遂於2013年成立協會。除了旅行，協會也在各地舉辦工作坊，並持續將手作玩偶送往小兒科醫院或高齡者機構。小塚晴美表示：「玩偶體驗了連主人都不知道的事物，並讓許多人感到快樂。玩偶或許真的擁有一種連結人心的力量呢。