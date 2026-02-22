我是廣告 請繼續往下閱讀

「娃活」與隨之而來的糾紛

▲有人會將娃娃跟美食一起拍照。（圖／讀者提供）

餐廳內的困擾：不衛生與快門聲

聖地巡禮的亂象：長時間占用與專業設備

遵守設施規則是基本原則

日本每年都會舉行「新語‧流行語大賞」，來選出反映當年社會氛圍並流行的短語，2025年由日本首位女性首相高市早苗所說的「工作、工作、工作、工作、工作」奪得。不過在入選名單中，「娃活」（ぬい活）也受到大眾注目。「娃活」指帶著心愛的填充玩偶在日常生活中或旅遊景點拍照的活動，隨著這股熱潮，不僅是玩偶，帶著模型或公仔出門拍照的風格也日益普及，甚至有設施專門為這類愛好者提供服務。但與此同時，與「娃活」相關的糾紛，似乎也在日本各地陸續發生。根據《Daily新潮》報導，在Instagram等社群平台上，帶著玩偶或人偶與美食合影的照片越來越常見。雖然許多與動漫、遊戲合作的「聯名咖啡廳」非常歡迎這種行為，但在一般客群較多的餐廳或觀光設施，這類行為卻往往引發問題。許多愛好者會在未經店家許可的情況下，在普通餐廳的桌面上擺滿玩偶或人偶並開始長時間拍攝，這類案例在各地層出不窮。一名在京都經營小吃店的店主就指出，曾經有兩名年輕女性客人從包包裡拿出玩偶後，開始跟料理拍照，「如果只是拿在手上還好，她們甚至直接把娃娃排在餐桌上。」而這兩名女性的舉動引來其他顧客投訴。店主無奈表示，將娃娃帶出門可能會沾染灰塵，擺在桌上會讓其他客人覺得「不衛生」。店主坦言，「其實我也很想提醒，但我們店裡只有 8 個座位，一旦出聲制止，其他客人心情也會受到影響……說到底，也只能希望他們能自己看場合、有所節制。」此外，由於在幫娃娃拍照時，為了拍出完美的照片，可能會拍很多張，但這很可能讓原本安靜的店內充滿了密集的快門聲，這也讓店主直言：「拍一張留念很歡迎，但一次拍幾十張真的太過分了。」甚至有壽司店主反映，曾有客人將娃娃直接放在吧檯上拍照，引發周圍客人的不滿，現場氣氛瞬間變得非常凝重。類似糾紛不僅發生在餐廳，在舉辦動漫、遊戲聯名活動的咖啡廳，或是作品取景地的「聖地」等，看似對「娃活」相當友善的場所，也同樣出現問題。其中最嚴重的，就是為了拍照而長時間佔據同一個位置。一名熱愛聖地巡禮的粉絲表示：「某個動畫聖地設有等身大看板，但有一群粉絲擺出裝滿徽章的『痛包』和玩偶，長時間拍照。即使後面有人在排隊，他們也毫不在意，拍攝時間非常久。因為不斷重拍，讓人越來越煩躁，好不容易來到聖地，卻留下不滿的回憶。」圍繞拍攝上的糾紛相當多。近年來也有人為了拍出「網美照」，甚至攜帶專業的大型照明設備和三腳架來到景點，專業程度不輸攝影師。他們架起三腳架、確認燈光位置，光是準備就花上不少時間，這也導致景點設施被長時間占據，引發其他遊客的反感。調查發現，許多設施對於「娃活」等行為感到困擾，但管理方往往擔心一旦勸阻，會被客人在社群平台上寫惡評，因此感到左右為難。報導表示，雖然引發糾紛的只是極少數人，但「推活」（推し活，為支持的偶像或角色進行的活動）本身就非常顯眼，只要有一個人做出問題行為，就很容易引發大騷動。結果，為了避免麻煩，越來越多設施不得不採取權宜之計，禁止「娃活」拍攝，或禁止穿著Cosplay服裝入場。只要事先徵得設施或店家的同意，能夠安心拍攝的地方仍然不少。但如果負面案例持續累積，未來恐怕會有更多場所全面禁止拍攝。社會對這類興趣已越來越寬容，但愛好者在享受「娃活」樂趣的同時，務必遵守各設施的規範，保持禮貌，才能讓這份文化持續發展。