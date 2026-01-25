有網友在PTT表示，以為冬天蚊子就會變少，沒想到天氣變冷之後，蚊子反而變多了，每次睡覺都會在耳邊嗡嗡飛，讓他不堪其擾，許多內行人指出，這些蚊子其實是「地下家蚊」，也有專業除蟲業者提供4種解決辦法，包括蓋住排水孔、保持乾燥環境、使用專業防蚊藥劑等。
冬天蚊子變多！紗窗沒破洞也有嗡嗡聲
原PO在PTT發文表示，天氣變冷後，蚊子感覺也變多，白天感覺還好，但是晚上睡覺的時候，蚊子都會飛到耳邊，嗡嗡嗡的聲音令人難以入眠，檢查家裡的紗窗完全沒破洞，附近也沒有積水，房門也會快速關上，想不到蚊子是從哪裡飛進來的，「真的快崩潰」。
有網友感同身受，「對，我也用電蚊拍拍了好幾隻，非常『瓜張』（誇張）」、「我們家也是！夏天幾乎沒有，冬天一堆」、「我們家也是！應該是因為冬天室內比較溫暖」、「我們家也是，夏天還好冬天就很多！門縫或冷氣孔真的要仔細檢查！」
內行揭地下家蚊真面目 不受天氣影響
也有內行人指出，這是「地下家蚊」，要把家裡的孔洞封好，牠們很可能從廁所排水孔飛出來，可以丟藥劑改善。根據專業除蟲業者佳廣環保科技有限公司表示，地下家蚊在冬天更佳活躍，主要是地下家蚊的生存環境多在潮濕、隱蔽的地下排水孔、地下室等，這些地方溫度相對穩定，冬天外面氣溫下降對牠們影響也不大，加上建築物內部通常較溫暖，讓地下家蚊容易透過排水孔、通風口等管道進入室內。
地下家蚊繁殖周期主要依賴環境濕度和溫度，而不是季節變化，只要環境適宜，冬天幼蟲也可以孵化、成長，加上排水孔等地方濕氣聚集，容易形成隱藏的積水區，成為蚊子們的繁殖場所。另外，地下家蚊屬於夜行性的蚊子，在夜晚、清晨最活躍。
地下家蚊防治方法
定期清潔排水孔、積水區域
排水孔是地下家蚊繁殖場所，一定要定期清潔，也可以使用防蚊網或蓋板封住排水孔，讓蚊子飛不進來；地下室、陽台等積水也要清除，保持環境乾燥，避免幼蟲生長。
使用專業驅蚊藥劑或天然驅蚊劑
可選擇地下家蚊專用的驅蚊藥劑或蚊香，在排水孔及地下室入口周圍噴灑，可以防止蚊子進入室內；或是用檸檬草、茶樹精油等天然驅蚊劑，種植驅蚊植物，如薄荷、薰衣草等，減少地下家蚊入侵。
加裝防蚊網及門縫密封條
在地下室、窗戶或通風孔等進出口，安裝防蚊網或是密封條，阻擋蚊子進入。
尋求專業驅蟲業者協助
也可請專業驅蟲業者協助解決問題。
資料來源：PTT、佳廣環保科技有限公司
