9月樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖堰塞複合型災害，全台各地「鏟子超人」趕赴花蓮光復鄉協助救災及環境清理。環境部邀請當時投入現場的熱心公益120個公私團體，在大眾無私精神下，總共清除逾42萬公噸淤泥及廢棄物，並完成長度達47.8公里側溝與下水道的清淤工作，已使受災區域溝渠於最短時間完成恢復排水暢通，防止積水情形發生。所有參與活動的400多位賓客也一人一印，合力將一塊由淤泥雕成的鏟子泥板蓋滿金印，象徵眾人齊心一剷一印，把淤泥變黃金。環境部長彭啟明表示，樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖於光復鄉溢堤，讓人見識到大自然的無情，但一方有難、八方馳援，四面八方趕來的志工，展現無私奉獻精神，投入救災及環境清理，讓全世界看見台灣最美的風景。擔任中央前進協調所總協調官的行政院政務委員季連成也親臨會場，感謝志工及義工、各級政府單位及國軍弟兄不分晝夜投入救災及環境清理工作。環境部表示，去年花蓮縣光復鄉發生堰塞湖災害時，全國各地方政府也發揮「同島一命，同舟共濟」精神，積極調度相關機具與人力，遠赴而至光復鄉或萬榮鄉全力投入救災及環境清理工作，並配合中央災害應變中心及地方政府緊密協作，展現了強大的救災韌性與效率，讓災區得以迅速重整。