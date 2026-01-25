中央氣象署預報員鄭傑仁表示，未來一周將有大陸冷氣團、華南雲雨區東移等天氣系統影響台灣，周二、周三（1月27日至1月28日）氣溫最低，北台灣低溫12度以下，且濕冷有雨，3000公尺以上高山有降雪或結冰機率。周四、周五（1月29日至1月30日）冷空氣減弱、雨勢趨緩，但周六（1月31日）再有鋒面與東北季風影響，北部、東半部轉雨並降溫。

明天天氣多雲到晴　早晚溫差大

氣象署預報員鄭傑仁指出，明（26）日天氣轉偏南風，水氣進一步減少，全台各地維持多雲到晴，僅剩東半部、恆春半島有零星短暫雨，早晚溫差較大，清晨中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東17至18度；白天高溫在北部、東半部20至26度，中南部26至27度。

▲氣象署指出，周一全台多雲到晴，周二開始水氣增多，北部、東部降雨明顯，周四稍微趨緩，周六再迎鋒面雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周二、周三大陸冷氣團南下　全台降溫、北部濕冷

鄭傑仁說明，周二、周三將迎接新一波冷空氣，強度預估落在「大陸冷氣團等級」，且配合「華南雲雨區東移」影響，中部以北、宜蘭整天有不定時的局部短暫雨，花東、南部山區也有零星短暫雨。

周二、周三氣溫方面，清晨在中部以北、宜蘭低溫12至15度，南部、花東16至18度，白天高溫北部、宜蘭18至21度，花東19至24度，中部23至25度，南部26至27度，降溫算是頗有感，且是濕冷的環境，全台3000公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。

▲氣象署提醒，周二、周三將迎接新一波冷空氣，強度預估落在「大陸冷氣團等級」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周四、周五冷空氣減弱　周六鋒面再次襲台

鄭傑仁提及，周四、周五冷空氣減弱、水氣變少，剩下僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨；周六馬上又有另一波鋒面、東北季風影響，北部、宜蘭會先降溫，周末兩天北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。 

鄭傑仁補充，周四、周五中部以北、宜蘭低溫11至15度，南部、花東14至18度；白天高溫在北部、東半部20至24度，中南部24至27度。

資料來源：中央氣象署

