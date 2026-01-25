我是廣告 請繼續往下閱讀

全國教師工會總聯合會今（25）日號召全台逾千名教師，集結於教育部前，要求廢止「校事會議」。教育部傍晚回應，校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，教育部並未因法令發布而停止檢討作業，將持續透過多元管道蒐集教師團體、校長團體等各方意見。全教總理事長侯俊良指出，現行制度已淪為「小案大辦」的練靶場，教育部僅透過3天的講習，便讓許多缺乏教育實務經驗的參與者進入「調查員人才庫」。全教總嚴正質疑，「若連全國層級家長團體理事長對法制理解都如此荒謬，基層教師的生殺大權怎能交給這群速成調查員？」教育部說明，本次修法係在校事會議制度實施1年多後，依據實務運作情形進行檢視，針對現場反映的問題，進行必要的調整，包括強化案件受理判斷、明確案件分流機制，並規範不處理匿名檢舉等作為，避免一般教學或管教爭議進入調查程序，而制度的調整是在各界不同意見中尋求可行性的制度修正。教育部也多次對外說明，後續將以半年為期持續觀察制度實際運作情形，系統性蒐集各方實務回饋，作為精進配套措施與後續制度調整的重要參考，教育部會在確保學生受教權益與教師工作權保障的前提下，審慎推動相關制度調整。對於外界關切冤案處理及名譽回復議題，教育部表示，相關配套措施已納入後續檢討規劃，目前正由相關單位研議具體作法，期能在兼顧制度公平性與實務可行性的前提下，逐步建構更完善的教師支持與保障機制。教育部說明，制度的調整是根據實際運作情形與各界意見，持續檢視並加以修正。未來將在確保學生受教權益、尊重教師專業、維持校園穩定的前提下，持續與各界溝通，讓制度回到支持教育現場、促進彼此互信的共同目標。