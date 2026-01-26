中央氣象署表示，未來一周將有大陸冷氣團、華南雲雨區東移等天氣系統影響台灣，周二、周三（1月27日至1月28日）氣溫最低，北台灣低溫12度以下，且濕冷有雨，周四、周五（1月29日至1月30日）冷空氣減弱、雨勢趨緩，但周六（1月31日）再有鋒面與東北季風影響，北部、東半部轉雨並降溫。
今天天氣：全台多雲到晴 早晚溫差大
1月26日今天天氣，氣象署指出，風向轉偏南風，水氣進一步減少，全台各地維持多雲到晴，僅剩東半部、恆春半島有零星短暫雨，早晚溫差較大，清晨中部以北、宜蘭低溫14至16度，南部、花東17至18度；白天高溫在北部、東半部20至26度，中南部26至27度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
環境部提及，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；清晨中南部地區及晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：周二、周三大陸冷氣團南下 全台降溫、北部濕冷
1月27日明天的天氣，氣象署說明，迎接新一波冷空氣，強度預估落在「大陸冷氣團等級」，且配合「華南雲雨區東移」影響，中部以北、宜蘭整天有不定時的局部短暫雨，花東、南部山區也有零星短暫雨。
氣溫方面，清晨在中部以北、宜蘭低溫12至15度，南部、花東16至18度，白天高溫北部、宜蘭18至21度，花東19至24度，中部23至25度，南部26至27度。
一周天氣：周四、周五冷空氣減弱 周六鋒面再次襲台
氣象署提醒，周四、周五冷空氣減弱、水氣變少，剩下僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨；周六馬上又有另一波鋒面、東北季風影響，北部、宜蘭會先降溫，周末兩天北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲到晴。
鄭傑仁補充，周四、周五中部以北、宜蘭低溫11至15度，南部、花東14至18度；白天高溫在北部、東半部20至24度，中南部24至27度。
資料來源：中央氣象署、環境部
