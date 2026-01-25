我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帕蘇拉塔基斯利尼安率先敲出三分砲，這也是他高中生涯的首轟。（圖／學生棒聯提供）

高中棒球木棒聯賽第一階段賽事火熱進行中，尋求重返榮耀的傳統強權穀保家商，今（25）日在對陣屏東高中的比賽中，寫下聯賽史上極其罕見的紀錄。穀保打線在2局上演出驚人的「連三打席全壘打」，最終以19：0在3局結束後提前扣倒對手，強勢拿下開賽二連勝。穀保家商昨日首戰已有黃世堯擊出全壘打，今日打線火力更升級。首局便趁著屏中投手群不穩，單局灌進12分奠定勝基。進入2局上，穀保進攻進入高潮。帕蘇拉塔基斯利尼安率先敲出三分砲，這也是他高中生涯的首轟；之後許子彥隨即跟進，擊出背靠背全壘打；接著張乙安接著補上中外野方向超大號全壘打。這波連續三名打者開轟的奇觀，不僅刷新了木棒聯賽紀錄，連穀保總教練楊孝承賽後也坦言感到意外：「這在職棒都很難見到。」穀保去年遺憾獲得亞軍，今年捲土重來。總教練楊孝承表示，球隊在出發前打擊狀況其實不算理想，賽前特別安排特打與觀念課程，沒想到開賽前兩場就狂轟4發全壘打。楊孝承說，前兩場對手的投球速度沒那麼快，提醒選手帶進來一點，確實擊球就好，帕蘇拉是高中首轟，他的身材不是全壘打型的選手，張乙安那支打到中外野則是最遠。不過，楊總也冷靜提醒選手，「當下開心就好，心態與積極度不能鬆懈，明天又是重新開始。」他強調今年陣中沒有絕對王牌，但22人戰力平均，全數皆為可用之兵。