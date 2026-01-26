我是廣告 請繼續往下閱讀

▲青年聯賽首階段落幕79隊參賽創新高。（圖／健身工廠提供）

2025=26賽季青年聯賽第一階段賽事於近日告一段落，除了少部分補賽尚待完成外，全台各地分區賽程皆已順利結束。回顧過去三個賽季，青年聯賽隊伍數量穩步成長，從創辦初期的33隊，逐步增加至40隊，直至本季首次突破70隊大關，增幅顯著。本季賽制同步進行制度調整，採用與國際接軌的年齡分級制度，並攜手「勝利聯賽」於各地聯合辦理分區賽，成功拓展賽事版圖，也讓各年齡組別的競爭更為白熱化。在本季第一階段賽事中，首次參賽的高雄Attackers FC表現格外亮眼，U14與U16兩組皆順利晉級全國賽，成為話題焦點。特別是U16組於1月24日的關鍵戰中，面對先失一分的劣勢情況，球隊及時調整戰術節奏，由背號13號顏鼎紘領軍反攻，最終以8比2大勝對手，驚豔全場，順利搶下全國賽門票。不僅在青年層級嶄露頭角，高雄Attackers在基層梯隊同樣展現實力。U10梯隊於勝利聯賽中以6比1擊敗對手，顯示出俱樂部自基礎訓練至青訓體系的完整發展與培養成果。目前勝利聯賽正值賽季中段，全台各地區賽事持續升溫，各隊為晉級全國總決賽積極拚搏。青年聯賽與勝利聯賽接下來將於2月1日與2月8日進行本階段最後一輪賽事，預計在農曆年前完成本階段比賽進程。聯賽將於農曆春節期間暫時休兵，並預定於3月重新啟動下半季賽程，屆時也將進入本季最關鍵的晉級與爭冠階段。青年聯賽作為全國性青少年足球賽事平台，未來仍將持續擴大規模與深耕在地，提供更多年輕球員展現自我、累積經驗的舞台，為台灣足球發展注入更多基石力量。