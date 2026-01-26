把握今（26）日好天氣，氣象專家吳德榮表示，今天各地晴時多雲天氣穩定，不過週二上午東北季風逐漸南下，這波影響週三晚、週四清晨氣溫降到最低，本島平地下探11度，民眾要特別留意。中央氣象署也表示，本週冷氣團週二襲來影響到週四清晨後逐漸回暖；週六又有另一波鋒面影響，到下週天氣才會回穩。
把握今好天氣「週二冷氣團南下」！低溫下探11度：週三最冷
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴時多雲，天氣穩定，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚還是偏涼溫差大。各地溫度北部16至26度、中部16至28度、南部16至28度、東部16至25度。
吳德榮說，週二上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北東雲量漸增，降雨機率逐漸提高，這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，週三晚、週四清晨氣溫降至最低，台北測站約降至15度左右，但本島平地最低氣溫仍可降至11度左右。週六晚又有另一波東北季風南下，北東轉有局部雨，一路影響到下週二、三東北季風減弱，天氣好轉氣溫回升。
未來一週2波變天「北部都是濕冷」！本週天氣一圖看懂
氣象署也表示，未來一週將會有大陸冷氣團、華南雲雨區東移影響台灣天氣，週二上午開始東北季風逐漸南下，最低溫會出現在週二至週三，北台灣低溫下探12度以下，且濕冷有雨；週四、週五冷空氣減弱，水氣也跟著變少，僅剩基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。
氣象署提到，週六馬上又有另一波鋒面、東北季風影響，北部、宜蘭會先降溫，週末兩天北部、東半部都有局部短暫雨，中南部則是多雲到晴的天氣。民眾本週出門都要記得攜帶雨具，早晚溫差仍大也要注意保暖衣著調整，隨時關注最新天氣預報。
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
