把握今好天氣「週二冷氣團南下」！低溫下探11度：週三最冷

今天各地晴時多雲，天氣穩定，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚還是偏涼溫差大。

這波冷空氣以符合東北季風的機率最高，週三晚、週四清晨氣溫降至最低

▲把握今（26）日最後好天氣，週二上午起東北季風就要南下，全台又要變天濕冷，低溫下探11度。（圖／記者葉政勳攝）

未來一週2波變天「北部都是濕冷」！本週天氣一圖看懂

週二上午開始東北季風逐漸南下，最低溫會出現在週二至週三，北台灣低溫下探12度以下，且濕冷有雨

週六馬上又有另一波鋒面、東北季風影響，北部、宜蘭會先降溫，週末兩天北部、東半部都有局部短暫雨