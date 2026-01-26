未來一周將有2次冷空氣南下，都有機會達到大陸冷氣團等級，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，第一波在明（27）日到周四清晨（11月29日），第二波在周六到下周二清晨（1月31日至2月3日），兩次冷空氣都伴隨較多降雨，北台灣最低溫可能跌破10度。
把握今天好天氣 東北季風深夜增強
吳聖宇指出，今天各地大致多雲，深夜東北季風增強，桃園、大台北、宜蘭、花蓮降雨逐漸增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣；氣溫方面，今天白天北部、東半部高溫22至24度，中南部24至26度；今晚到明天清晨，中北部、東北部低溫15至17度，空曠地區可能降到14度上下，南部、花東低溫17至19度。
大陸冷氣團南下 周三晚上最冷跌破10度
吳聖宇說明，明天大陸冷氣團南下，苗栗以北、宜蘭高溫18至21度，中部、花東22至24度，南部仍有24至26度；明晚到周三清晨，中北部、東北部低溫14至16度，空曠地區12度或以下，南部、花東16至18度，空曠地區14至15度。
周三苗栗以北、宜蘭白天高溫再降到16至19度，中部、花東20至23度，南部也會降到23至25度；周三晚間到周四清晨，中北部、東北部低溫12至14度，空曠地區低溫只有10至12度，部分地區有機會降到10度以下，南部、花東14至16度，空曠地區12至14度，將是本次冷空氣溫度最低的一段時間。
新竹以北又濕又冷 周末還有新一波冷氣團
降雨方面，吳聖宇提及，明天白天，迎風面的新竹以北、東半部都有短暫陣雨，苗栗以南雲量偏多，山區也有局部短暫陣雨，要等到周三晚上較乾的空氣移入，中北部地區的降雨才會減少或停止，降雨範圍縮減到迎風面的東北部、花東。
此外，周二晚間到周三上午這段時間，中北部高山地區會有局部冰霰或降雪的機會出現；周四、周五短暫回溫後，周六會再有一波大陸冷氣團影響台灣，且配合鋒面，整體水氣較多，仍要注意降雨的情況。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
