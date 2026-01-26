根據麥當勞APP，本周速食優惠「買一送一」，中薯、金選咖啡都買一送一，免費送薯餅、小杯玉米湯。官方表示，2026過年必吃金迎招財薯來堡、紅豆派回歸，全新周邊商品奶昔大哥、漢堡神偷、大鳥姊姊「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔1月28日開賣。摩斯漢堡表示，推出MOS Burger招牌小燈箱、MOS Friends雞塊兄弟造型碗快收藏。
麥當勞：中薯、金選咖啡買一送一！本周6大優惠券一覽
麥當勞表示，本周APP全球版門市限定放送6大優惠券，月底省錢吃一波。
◾️即日起至2月1日：
單點「中薯買一送一」，
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點「勁辣香雞翅（一份兩翅）送38元中杯飲低」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點6塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」。
麥當勞：金銀招財薯來堡、紅豆派1/28開賣！全新分享餐推薦
每到迎接農曆新年，過年習慣要吃麥當勞「金迎招財系列」，「金迎招財薯來堡（牛／雞）」及「金迎招財福堡（牛／雞）」正式回歸，嫩煎牛肋排或鮮嫩雞肋排、淋上濃郁黑胡椒醬，再搭配外酥內脆的金黃薯餅，飄香13年受到粉絲喜愛。
每年期間限定的美味、而且相當於全天都吃得到薯餅的點法，讓許多老饕都把握機會；今年也推出多款期間限定的分享盒（餐），推薦全新組合「金迎招財澎派分享盒（餐）」，一次開吃「2個金迎招財薯來堡＋20塊麥克雞塊＋2份大薯＋2份紅豆派」多種願望一次滿足。
而象徵團圓與幸福的點心，超人氣「紅豆派」熱呼呼的酥脆派皮、包覆香甜軟綿的紅豆內餡，也同步回歸。
麥當勞「金迎招財薯來堡」系列，1月28日至3月3日開賣（
若提早售完以提早售完日為準）：
◾️「金迎招財薯來堡（牛／雞）」：單點100元、經典套餐165元
。
◾️「金迎招財福堡（牛／雞）」：單點90元、經典套餐155元。
◾️「紅豆派」：單點40元。
◾️「金迎招財分享盒」450元：2份金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋20塊
麥克雞塊＋2份大薯。
◾️「金迎招財澎派分享盒」510元：2份金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋20塊麥克雞塊+2份大薯+2份紅豆派。
◾️「新春頌福分享盒」250元：3個原味可頌＋3個巧克力可頌。
◾️「新春頌福澎派分享盒」310元：3個原味可頌＋3個巧克力可頌+2份紅豆派。
奶昔大哥「變裝12生肖公仔」1/28開賣！新春限定包裝亮相
應景過年「穿新衣、迎好運」，麥當勞讓童年回憶大明星奶昔大哥、
漢堡神偷與大鳥姊姊大玩「好朋友新春變裝秀」，換上專屬12生肖造型好可愛，而且各角色還可自由替換不同生肖造型，根本激起鐵粉收藏欲。過年還為他們打造應景外包裝紙袋、飲料杯與分享盒包裝。
麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔將分兩波推出：
◾️第一波1月28日10:30起：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、
龍乎你、蛇麼年（共6款）。
◾️第二波2月4日10:30起：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、
有狗讚、豬事讚（共6款）。
顧客可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、
手機點餐，或透過得來速購買，「好朋友新春變裝秀」單個售價99元，每人單筆消費限購6個（不限生肖，數量有限，售完為止）；更同步推出「 好朋友新春購物袋」59元也開搶，為年節外出增添實用又應景的選擇。
加碼推薦「歡樂送優惠」鐵粉收藏買法：
馬年本命年的麥當勞「金架馬西擻公仔」，還有歡樂送優惠限定開吃「金架馬西擻特餐」可直接收藏；並獨家開放「金架馬西擻」公仔單獨購買。
◾️「金架馬西擻特餐」275元：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變
裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️「金架馬西擻特餐」280元：10塊麥克雞塊＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️好朋友變裝秀公仔「金架馬西擻」：單隻售價99元（每人單筆消費限購6個）。
在歡樂送買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄） 即可參加抽獎，有機會獲得8,888元旅遊金（共10名）。
麥當勞新願計畫全台6所醫院傳愛！為抗癌童「特製麥當勞餐點」
麥當勞長期支持麥當勞叔叔之家慈善基金會， 從遠地就醫家庭的回饋中，瞭解「希望」是最大的力量，對正在醫院中的孩子與家人來說，新年是一段繼續面對挑戰， 而且更需要彼此陪伴的時光。特別透過「麥當勞新願計畫」，邀請曾經入住麥當勞叔叔之家的「 學長姊」，以春聯的形式，為仍在治療中的小朋友寫下新春祝福， 期盼為家庭帶來繼續前進的力量。
並將愛與心意延伸至全台灣的兒童癌症病房，將於農曆新年前1月30日至2月12日，陸續前往北中南共6所醫院，
為病童與家屬送上祝福與歡笑，透過「聽新年故事」、「 為公仔換新衣」及特製麥當勞餐點，讓抗癌童實現「吃麥當勞」願望，在年節時刻感受到溫暖與關懷，在新的一年延續「希望」。
摩斯漢堡：MOS Burger招牌小燈箱、雞塊兄弟造型碗周邊！
摩斯漢堡也有兩款隱藏周邊商品偷偷亮相。即日起，推出MOS Burger經典招牌小燈箱，共有紅、白2款，全台門市任一消費加購價88元（原價99元）即可獲得！提醒大家，數量有限，售完為止；建議先致電門市確認庫存。
即日起至2月15日，購買摩斯漢堡春節DM禮品「MOS 山海日｜杏仁海苔天婦」，開吃香脆杏仁條、酥脆海苔、香焙黑豆三款點心，還贈送「摩斯好朋友碗」1個；而且單盒399元、2和優惠價699元（原價798元），單筆消費滿300元，再贈送MOS Friends馬年春聯1組（2張，數量有限贈完為止）。
資料來源：麥當勞、麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞表示，本周APP全球版門市限定放送6大優惠券，月底省錢吃一波。
◾️即日起至2月1日：
單點「中薯買一送一」，
單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」、
單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
單點「勁辣香雞翅（一份兩翅）送38元中杯飲低」、
單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
單點6塊麥克雞塊「免費送小杯玉米湯」。
每到迎接農曆新年，過年習慣要吃麥當勞「金迎招財系列」，「金迎招財薯來堡（牛／雞）」及「金迎招財福堡（牛／雞）」正式回歸，嫩煎牛肋排或鮮嫩雞肋排、淋上濃郁黑胡椒醬，再搭配外酥內脆的金黃薯餅，飄香13年受到粉絲喜愛。
每年期間限定的美味、而且相當於全天都吃得到薯餅的點法，讓許多老饕都把握機會；今年也推出多款期間限定的分享盒（餐），推薦全新組合「金迎招財澎派分享盒（餐）」，一次開吃「2個金迎招財薯來堡＋20塊麥克雞塊＋2份大薯＋2份紅豆派」多種願望一次滿足。
而象徵團圓與幸福的點心，超人氣「紅豆派」熱呼呼的酥脆派皮、包覆香甜軟綿的紅豆內餡，也同步回歸。
◾️「金迎招財薯來堡（牛／雞）」：單點100元、經典套餐165元
◾️「金迎招財福堡（牛／雞）」：單點90元、經典套餐155元。
◾️「紅豆派」：單點40元。
◾️「金迎招財分享盒」450元：2份金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋20塊
◾️「金迎招財澎派分享盒」510元：2份金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋20塊麥克雞塊+2份大薯+2份紅豆派。
◾️「新春頌福分享盒」250元：3個原味可頌＋3個巧克力可頌。
◾️「新春頌福澎派分享盒」310元：3個原味可頌＋3個巧克力可頌+2份紅豆派。
應景過年「穿新衣、迎好運」，麥當勞讓童年回憶大明星奶昔大哥、
麥當勞「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔將分兩波推出：
◾️第一波1月28日10:30起：鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、
◾️第二波2月4日10:30起：馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、
顧客可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、
馬年本命年的麥當勞「金架馬西擻公仔」，還有歡樂送優惠限定開吃「金架馬西擻特餐」可直接收藏；並獨家開放「金架馬西擻」公仔單獨購買。
◾️「金架馬西擻特餐」275元：金迎招財薯來堡（牛／雞任選）＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變
◾️「金架馬西擻特餐」280元：10塊麥克雞塊＋大薯＋38元飲品＋好朋友新春變裝秀公仔「金架馬西擻」乙個。
◾️好朋友變裝秀公仔「金架馬西擻」：單隻售價99元（每人單筆消費限購6個）。
在歡樂送買金迎招財薯來堡，還可參加麥當勞金迎招財薯來堡抽獎8888發財金活動，於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐（牛／雞）」
並將愛與心意延伸至全台灣的兒童癌症病房，將於農曆新年前1月30日至2月12日，陸續前往北中南共6所醫院，
摩斯漢堡也有兩款隱藏周邊商品偷偷亮相。即日起，推出MOS Burger經典招牌小燈箱，共有紅、白2款，全台門市任一消費加購價88元（原價99元）即可獲得！提醒大家，數量有限，售完為止；建議先致電門市確認庫存。
即日起至2月15日，購買摩斯漢堡春節DM禮品「MOS 山海日｜杏仁海苔天婦」，開吃香脆杏仁條、酥脆海苔、香焙黑豆三款點心，還贈送「摩斯好朋友碗」1個；而且單盒399元、2和優惠價699元（原價798元），單筆消費滿300元，再贈送MOS Friends馬年春聯1組（2張，數量有限贈完為止）。