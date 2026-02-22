我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵（左）和老公許富翔私下都很幽默。（圖／取自微博）

43歲的陳意涵，和導演老公許富翔2018年結婚，生下1子1女。陳意涵空靈又有氣質的外型，讓她在一出道就拍過許多偶像劇，一雙電眼也堪稱是男神收割機，不同於表面的女神形象，陳意涵私下超搞笑，曾在訪問中語出驚人，說常常組前男友團一起出國滑雪，把記者嚇個半死，不過後來她卻倒追導演老公許富翔，當時兩人一起到東京玩，陳意涵牙齒意外斷掉，講話都「漏風」，許富翔竟然覺得她這樣很有魅力，才終於點頭交往。陳意涵過去的緋聞男友都是男神，像是坤達、陳楚河、李運慶、趙又廷、陳德烈等等，她在某次訪問中，還說常常組前男友團一起出國滑雪，還說目標是要組「前男友足球隊」，演藝圈能這樣開自己玩笑的，真的不多。而最後陳意涵情定導演老公許富翔，而且還是她倒追，她在陶晶瑩的節目《陶晶瑩Fun人生》中分享，有次她擔任幕後團隊，但因為花太多錢跟堅持太多事情，準備要被叫上去罵，心情很低落，許富翔看到馬上抓起她的手說，「妳沒事嗎，我幫妳。」陳意涵馬上心花朵朵開，內心OS，「這個就是肩膀嗎！」後來她開始積極倒追許富翔，還約他去家裡，結果許富翔怎樣都不肯進去她家。有次許富翔約她去大安森林公園散步，剛好他的露營車就停在路邊，兩人躺在露營車上看星星。結果許富翔說，「妳心情好一點的話那我就走囉。」然後就把陳意涵一個人放在那。陳意涵笑說，自己真的非常認真的在追老公，還有一次他們一起去東京玩，陳意涵不小心把門牙弄斷，講話都漏風，許富翔突然覺得她有缺點了，好像可以跟這個大家心目中的女神在一起。結婚後他們也同框上許多綜藝節目，陳意涵透露自己的愛情觀，如果吵架要記得給彼此一點空間，「冷靜下來就沒事，人都會思考，兩個人有衝突的時候，就是給彼此空間。」不僅如此，陳意涵也認為，對另一半保有崇拜感是很重要的，只要崇拜另一半，就會有愛。