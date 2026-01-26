我是廣告 請繼續往下閱讀

火馬年幸運色曝光！楊登嵙：今年開運關鍵

尾牙摸彩5大招財開運做法！穿木、火色系氣場全開

1.穿著開運色系服飾：

▲身穿木、火色系的服裝出席尾牙，可增添招財運勢。（示意圖／取自Pixabay）

2.配戴招財吉祥物：

3.準備招財紅包：

▲尾牙前可事先準備兩個紅包，一個放入3顆紅豆，另一個放入8顆紅豆，可分別放在左右口袋，或一起收納於錢包中。（圖／記者張嘉哲攝）

4.活用開工紅包：

5.攜帶財神符：

尾牙旺季到來，不少上班族期待摸彩中大獎。民俗專家楊登嵙表示，2026年為丙午火馬年，木能生火，開運關鍵在於木、火兩大色系，如綠色與紅紫色系。想提升尾牙手氣有5大開運方法，包含穿搭幸運色、配戴馬或貔貅、準備紅豆紅包、隨身攜帶開工紅包，以及使用有效期限內的財神符等，為自己增添好運，拚一把好彩頭！民俗專家楊登嵙指出，2026年為農曆丙午年，丙在五行中屬火，因此這一年被稱為「火馬年」。由於五行中「木能生火」，整體運勢上以木、火兩大屬性最有助益，也成為今年的開運關鍵。木屬性色系包含綠色、蘋果綠、橄欖綠、墨綠色等；火屬性色系則有紅色、粉紅色、紫色、紫紅色與橘紅色，適度運用在穿搭或隨身物品上，有助提升好運氣場。尾牙當天可選擇木、火色系的服裝出席，藉由顏色為自己加分。若公司規定必須穿制服，則可改以貼身衣物、內搭或小配件方式補強開運能量。今年的開運吉祥物為「馬」或「貔貅」，可隨身配戴相關造型的手鍊或項鍊，或放在包包、口袋中，顏色搭配木、火色系效果更佳。事先準備兩個紅包，一個放入3顆紅豆，另一個放入8顆紅豆，可分別放在左右口袋，或一起收納於錢包中。紅色象徵火，而3與8在易經數理中代表木，有助強化財運能量。年初收到的開工紅包，原則上應隨身攜帶或放在辦公桌抽屜內，待元宵節後再存入銀行作為「錢母」。若尚未存入，尾牙當天也可帶在身上延續招財效果。若曾至財神廟求得財神符，可在尾牙時隨身攜帶。不過，若符令已超過三年，因有期限之分，建議將舊符帶回原廟香爐繞行三圈恢復能量，或重新請求新的財神符，以確保效力。