（12:00更新：新增卜星慧回應）女歌手卜星慧曾參加過《超級星光大道》、《中國好歌曲》等歌唱節目，她與製作人男友莊景雲交往同居多年，想不到莊景雲去年12月因心肌梗塞過世後，她傳出遭莊景雲的姊姊要求在24小時內，搬離同居住處。對此，卜星慧今（26）日出面回應，強調事情並非爆料內容所說的這麼誇張，她確實已搬離三重，但沒有被莊姊強制在1天內搬完，與莊姊也沒有交惡。
卜星慧摯愛才剛過世 遭要求24小時內搬出男友家
據《鏡週刊》報導，莊景雲家族是地產大亨，在新北三重有一整棟房產，卜星慧與莊景雲就在其中一層樓同居，兩人感情穩定，還一起飼養寵物，怎料莊景雲上個月無預警過世後，莊姊當天就立刻介入處理他的遺產與房產事宜，並要求卜星慧在24小時內火速搬離莊家。
卜星慧收行李被緊盯 還要出示收據才可打包
卜星慧表示房子內除了莊景雲的遺物外，還有許多她自己的錄音設備、樂器、衣服等私人物品，莊姊一開始都不想讓她帶走，經過爭取後，卜星慧才被同意可以拿走衣服，與她自己購買的東西；但她收拾時，莊姊不僅在旁邊緊盯，還要她出示收據證明物品歸她所有，這讓卜星慧超傻眼。
不過由於卜星慧沒跟莊景雲登記，沒有配偶名分，寄人籬下的她也只能乖乖聽話，打包好行李後不想再跟男友家人多糾纏，只能先搬回台南老家療傷，獨自面對失去摯愛、被強制搬離住處的無助和悲痛，讓粉絲心疼。
卜星慧代表作〈送給前男友〉 16萬人按讚
現年37歲的卜星慧比較知名的代表作是自創曲〈送給前男友〉，她曾在IG分享過自己現場演唱這首歌的影片，邊敲木魚的滑稽畫面獲得16.4萬人按讚。她也和樂手們組成「卜星慧樂團」，在各大在地音樂祭上表演過，2024年也有參加公視節目《一起聽團吧》，但沒獲得名次。
影片來源：卜星慧YouTube
