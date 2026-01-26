隨著歲末季到來，不少公司盛大舉辦尾牙活動，慰問員工一年來的辛勞，也會舉辦抽獎環節助興，卻讓「尾牙中獎被拱請客怎麼辦」的老問題再度浮上檯面。過去有職場老鳥抱怨，公司新人中了10萬大獎卻不願請客，開嗆不會做人反被網友怒轟「請客是陋習」。對此，台灣知名作家、企業行銷顧問吳若權曾分享「6大回話」神應變，被讚是職場教科書等級。
新人尾牙爽中10萬大獎！不請客被前輩轟：不會做人
有網友近日在Threads發文，表示公司新人入職不到半年，沒想到參加尾牙就幸運抽中大獎10萬元，在抽獎前主管曾說「誰中頭獎要請全公司吃雞排」，但新人坦言完全沒有請客想法，讓他忍不住指責「公司上下也沒多少人，不到50人，這點錢也捨不得花？出社會就不知道怎麼做人嗎？」
但貼文曝光後，馬上讓許多人搖頭留言，「陋習該改一改了，老鳥不要像臭要飯的」、「中獎是他的運氣好憑什麼被強制要求請客」、「憑什麼中獎就一定要請客，是在PUA新人嗎？」、「中獎為什麼一定要請客，真的是職場鬼故事」、「所以請雞排，每個人都會對他好嗎」。
尾牙中獎為什麼要請客？盤點2大原因：不成文的職場陋習
據了解，不少公司經過歲末尾牙活動後，幾乎都有不成文的潛規則「只要是中得大獎的人都要請客」，被許多人認為是職場分享喜悅、促進感情的陋習，雖然金額不會太高，可能只是一杯手搖飲料的價錢，但若公司部門人數多也是一筆不小的金錢，加上許多人會有「獎金是我的，憑什麼我要請客」的想法，對於這個職場傳統感到不悅。
對於尾牙中大獎請客的傳統，每個人看法不一，不少資深前輩認為「尾牙中獎請客」是將幸運分享給同事，增進職場人際關係，以此增進彼此的好感度，加上若不請客，可能會被扣上「小氣」或「不懂做人」的帽子，造成日後工作上的尷尬。
尾牙中獎被拱請客怎麼辦？前輩「6招回話」教科書等級
台灣知名作家、企業行銷顧問吳若權，過去就曾在臉書表示，經常被許多讀者提問，拼了整整一年，才抽中公司尾牙大獎，卻被其他人拱著「捐出來」或「請客」，但內心又不想照辦，這個時候建議可參考以下「6大回話」應對，可以選擇適合自己的方式運用，幫助大家留住尾牙財。
📍1、苦情應答法
我很缺錢，還有很多貸款要繳啦，各位就高抬貴手吧！
📍2、愛家顧家法
很多家電都壞了，正等錢來買新的。
小孩支付的學費落了。
早就說好要給老爸老媽買保健食品。
📍3、媽寶孝順法
哈，我出門前，老媽已經交代：無論抽到多少，錢都移民她。
📍4、分享幸運法
我把「好運」分享給大家，「錢」我自己就收下啦，貪財，貪財！
📍5、專業命理法
我的命理老師說，若把尾牙中獎「捐出來」或「請客」，得到好處的人一整年都會漏財，我陷害你們了
📍6、公益愛心法
我都捐給一個團體，你不要把你的獎金也捐給我，一起捐出來！
📍7、避重就輕法
哈哈哈，哈哈哈。再說，再說
資料來源：吳若權
