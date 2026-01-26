我是廣告 請繼續往下閱讀

新人尾牙爽中10萬大獎！不請客被前輩轟：不會做人

▲每到歲末年終時，不僅許多公司會舉辦尾牙犒賞員工。（示意圖／記者顏真真攝）

尾牙中獎為什麼要請客？盤點2大原因：不成文的職場陋習

「尾牙中獎請客」是將幸運分享給同事，增進職場人際關係，以此增進彼此的好感度，加上若不請客，可能會被扣上「小氣」或「不懂做人」的帽子

▲不少資深前輩認為「尾牙中獎請客」是將幸運分享給同事，增進職場人際關係，以此增進彼此的好感度，加上若不請客，可能會被扣上「小氣」或「不懂做人」的帽子。（示意圖／Gemini生成）

尾牙中獎被拱請客怎麼辦？前輩「6招回話」教科書等級

📍1、苦情應答法

📍2、愛家顧家法

📍3、媽寶孝順法

📍4、分享幸運法

📍5、專業命理法

📍6、公益愛心法

📍7、避重就輕法