▲許多公司每年都會舉辦尾牙犒賞辛苦的員工，不過有網友討論：「很多公司叫員工尾牙要上台表演真的沒意義」，引爆熱烈討論。

▲年輕一代的職員不僅不想表演，敢反應的個性也直接出現在職場上，讓公司慘遭震撼教育。

▲有公司聰明發放「表演獎金」，更有人將員工尾牙表演包成競賽型態，光是參加獎就保底7萬，冠軍甚至有25萬，讓員工都非常積極參與沒有怨言。

過年前許多公司都會舉辦一年一度的尾牙，犒賞員工辛苦工作一年，常常都會祭出抽獎環節，在社群上引發不少討論。不過近日就有網友表示：「台灣老闆為什麼這麼愛叫員工在尾牙上台表演啊....真的完全沒有任何意義」，貼文引爆廣大迴響，不少人都直呼：「真的是台灣尾牙春酒的陋習....。」更有人表示有新人直接詢問「這是不是一種職場霸凌」，有公司嚇到直接取消強制表演環節，震撼教育公司高層。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「真的好煩躁....最近公司要尾牙又要求我們要組隊上台表演，下班已經很累了還要練舞，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「台灣尾牙要員工表演真的是陋習，好像練習都不用時間一樣，多少人有家庭要照顧啊！」由於尾牙通常是公司為了犒賞員工過去一年付出，許多職員都認為就是該好好吃頓飯、喝酒聊天，，讓許多人感到非常的苦惱，但新一代的年輕人不僅不想表演，敢反應的個性也直接出現在職場上，直接給公司上了一堂震撼教育課程。有網友分享公司最近請了霸凌課程請大家去上課，結果有同事受不了，直接問講師，讓該員工直呼：「Z世代（1997年至2012年出生的世代）直接改掉這幾10年來的陋習。」不少人也大讚：「就跟你說00後是是拯救勞基法的英雄」、「整頓職場交給00後就對了！新世代就是給力」、「80/90後都在等待00後整頓職場，靠你們改掉這個陋習了！」然而雖然說很多人不願意在春酒、尾牙時上台表演，不過有公司其實也非常聰明，祭出「表演獎金」或者是把表演包裝成「競賽」，不僅可以讓員工甘願準備表演，也可以保證表演品質更上一層樓。近日有民眾分享自家公司的尾牙表演，，最後由一群女員工跳少女時代的Mr.Taxi奪冠，笑稱：「只能說，只要獎金到位了，要多認真表演都可以啦！」