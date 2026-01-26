中央氣象署預報員朱美霖表示，台灣未來一周有2波冷空氣襲台，明（27）日大陸冷氣團報到，北台灣、東半部有雨轉濕冷，氣溫不斷下滑，周三晚上至周四清晨（1月28日至1月29日）輻射冷卻影響下，中北部局部低溫下探11度，甚至可能跌破10度，周五（1月30日）氣溫短暫回升，下波冷氣團周末再抵達，北東再度轉為濕冷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周二變天北東有雨　高山有望下雪

朱美霖指出，今（26）日晚上有鋒面靠近，加上東北季風增強，水氣逐漸增多，中部以北、東半部、南部山區都有局部到零星降雨，明晚到周三清晨，迎風面地區要注意局部較大雨勢，包括基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨時間都偏長且雨勢偏大，3000公尺以上的高山有零星降雪機會。

▲氣象署指出，周一全台多雲到晴，周二開始水氣增多，北部、東部降雨明顯，周四稍微趨緩，周六再迎鋒面雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署指出，周一全台多雲到晴，周二開始水氣增多，北部、東部降雨明顯，周四稍微趨緩，周六再迎鋒面雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
冷氣團南下　周四清晨最冷跌破10度

氣溫方面，朱美霖提醒，大陸冷氣團影響，第一波降溫落在明天至周四清晨，北部白天氣溫都在20度以下，晚間低溫14至15度，周三晚上至周四清晨氣溫最低，中部以北只有11至12度，空曠地區可能10度以下，其它地區14至16度。

朱美霖提及，周四白天冷氣團減弱，氣溫將短暫回升到周五，各地白天高溫20度以上，不過周六、周日（1月31日至2月1日）馬上又有鋒面通過、冷空氣增強，周日北台灣白天氣溫降至20度以下，整天感受偏冷。

▲氣象署提醒，周二、周三將迎接新一波冷空氣，強度預估落在「大陸冷氣團等級」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周二、周三將迎接新一波冷空氣，強度預估落在「大陸冷氣團等級」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

相關新聞

一周2波大陸冷氣團！周二起新竹以北嚴防大雨　周三最冷跌破10度

一周天氣預報／冷氣團周二襲台！台北、宜蘭低溫12度　雨連下2天

一周天氣／冷氣團周二殺到！大台北、宜蘭又濕又冷　低溫跌破12度

冷氣團襲來變天低溫11℃！吳德榮：週三晚上最冷　本週天氣一圖看