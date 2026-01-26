中央氣象署預報員朱美霖表示，台灣未來一周有2波冷空氣襲台，明（27）日大陸冷氣團報到，北台灣、東半部有雨轉濕冷，氣溫不斷下滑，周三晚上至周四清晨（1月28日至1月29日）輻射冷卻影響下，中北部局部低溫下探11度，甚至可能跌破10度，周五（1月30日）氣溫短暫回升，下波冷氣團周末再抵達，北東再度轉為濕冷。
周二變天北東有雨 高山有望下雪
朱美霖指出，今（26）日晚上有鋒面靠近，加上東北季風增強，水氣逐漸增多，中部以北、東半部、南部山區都有局部到零星降雨，明晚到周三清晨，迎風面地區要注意局部較大雨勢，包括基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨時間都偏長且雨勢偏大，3000公尺以上的高山有零星降雪機會。
冷氣團南下 周四清晨最冷跌破10度
氣溫方面，朱美霖提醒，大陸冷氣團影響，第一波降溫落在明天至周四清晨，北部白天氣溫都在20度以下，晚間低溫14至15度，周三晚上至周四清晨氣溫最低，中部以北只有11至12度，空曠地區可能10度以下，其它地區14至16度。
朱美霖提及，周四白天冷氣團減弱，氣溫將短暫回升到周五，各地白天高溫20度以上，不過周六、周日（1月31日至2月1日）馬上又有鋒面通過、冷空氣增強，周日北台灣白天氣溫降至20度以下，整天感受偏冷。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
朱美霖指出，今（26）日晚上有鋒面靠近，加上東北季風增強，水氣逐漸增多，中部以北、東半部、南部山區都有局部到零星降雨，明晚到周三清晨，迎風面地區要注意局部較大雨勢，包括基隆北海岸、大台北山區、東北部降雨時間都偏長且雨勢偏大，3000公尺以上的高山有零星降雪機會。
氣溫方面，朱美霖提醒，大陸冷氣團影響，第一波降溫落在明天至周四清晨，北部白天氣溫都在20度以下，晚間低溫14至15度，周三晚上至周四清晨氣溫最低，中部以北只有11至12度，空曠地區可能10度以下，其它地區14至16度。
朱美霖提及，周四白天冷氣團減弱，氣溫將短暫回升到周五，各地白天高溫20度以上，不過周六、周日（1月31日至2月1日）馬上又有鋒面通過、冷空氣增強，周日北台灣白天氣溫降至20度以下，整天感受偏冷。