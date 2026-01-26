本周兩波冷空氣襲台又要變天下雨，《NOWNEWS今日新聞》記者挖出UNIQLO門市，歲末FINAL SALE最後一波優惠活動，全店超多紅標新價格「刷毛外套急降590元」便宜清單一次看；2026最新UNIQLO：C春夏系列新品搶先看。周末逛到有質感的MUJI無印良品，發現店舖也悄悄「下殺6折」，包括絨毛刷毛外套、牛仔褲、開襟衫都被放入特價清單。
UNIQLO：刷毛外套急降590元！年末優惠「紅標新價格」清單推薦
趁天氣變天前再補貨保暖外套吧！《NOWNEWS今日新聞》記者周末到微風廣場逛街，挖出UNIQLO門市展開歲末FINAL SALE最後一波優惠，全店超多單品都放上「紅標新價格」，《NOWNEWS今日新聞》記者為大家推薦冬天最實穿、此刻入手最划算的便宜清單。偷偷說，優惠價格即日起至1月29日而已，要買要快。
◾️女裝「長刷毛外套」590元：有5色可選
◾️男裝「法蘭絨長袖襯衫」590元：至少7色格紋
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技外套」1490元：至少6色可選還附收納袋
◾️男裝「刷毛外套」690元：4色可選
◾️童裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」990元：5色可選還可機洗
2026最新UNIQLO：C春夏系列新品！2/5開賣
2026年最新UNIQLO : C春夏系列來了！由品牌創意總監、英國知名時裝設計師Clare Waight Keller操刀的特別系列，總是叫好又叫座、掀起時髦達人瘋搶，本季以「精緻現代日常」為概念，同時兼具充滿細節的剪裁與設計、以及高品質的舒適材質，打造穿著自在的中性輪廓、方便融入不同生活型態的日常裝束。
除了既有的寬版休閒連帽外套、休閒上衣、府綢寬版襯衫、繭型褲、打褶寬版錐形褲等單品，將推出全新單品：
◾️482453 府綢寬版襯衫（長袖）1290元
◾️483767牛仔寬版襯衫式外套1290元
◾️483036 西裝外套 2990元
◾️483037 工裝短大衣2990元
◾️483832 輕型連帽外套1690元
◾️481731 米蘭羅紋拉鍊開襟外套（長袖）1490元
◾️483042 女裝棉質寬褲990元
◾️483285 休閒直筒長褲990元
◾️482979 寬版針織T恤（短袖）790元
◾️483045 緞面長裙1290元
◾️483065 棉質澎袖洋裝1290元
◾️485557 太陽眼鏡790元
◾️484330 拼接休閒鞋1490元
◾️484166帆船鞋1490元
目前乍暖還寒，官方推薦，為因應早春至盛夏間的多變氣候需求，簡潔俐落線條、適中份量感的「中性款連帽外套」、適合與輕薄外套或針織單品進行疊穿，兼具實穿性與造型感，男女皆可自由搭配。而百搭的針織系列，不只因柔和色彩散發輕盈氣息，更方便隨季節靈活疊穿、增添多元搭配。
設計師Clare Waight Keller便表示：「系列中帶有鮮明的中性風格精神，透過流動感層次搭配與彼此和諧的色彩配置，打造出兼具搭配彈性與平衡的穿搭語彙。」
配件部分則於本季首度推出「設計款太陽眼鏡」，採用UV400規格鏡片，可有效阻隔99%紫外線，兼顧機能性與時髦外型；鞋款還一次推出休閒鞋、帆船鞋與涼鞋等多種選擇搭配抽繩設計肩背包。
UNIQLO : C 2026春夏系列2月6日（五）起，全系列於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、Mitsui林口商場店及網路商店正式登場，其中精選豐富休閒系列單品全台店舖皆有販售。
MUJI無印良品：「下殺6折」絨毛刷毛外套、牛仔褲、開襟衫都特價
《NOWNEWS今日新聞》記者在發現，MUJI無印良品店舖也悄悄「下殺6折」冬季服飾優惠，最多竟然現省超過九百元，趁尺寸還很齊全快囤貨：
◾️男款吉貝木棉混丹寧直筒褲特價834元：現省556元！
◾️男款絨毛開襟衫特價632元：打8折
◾️男款絨毛刷毛外套特價990元：現省200元
◾️女款絨毛刷毛外套990元：有領款、拉鍊連帽款都特價
◾️女款和紙混丹寧長褲特價1434元：現省956元！
資料來源：UNIQLO、MUJI無印良品
我是廣告 請繼續往下閱讀
趁天氣變天前再補貨保暖外套吧！《NOWNEWS今日新聞》記者周末到微風廣場逛街，挖出UNIQLO門市展開歲末FINAL SALE最後一波優惠，全店超多單品都放上「紅標新價格」，《NOWNEWS今日新聞》記者為大家推薦冬天最實穿、此刻入手最划算的便宜清單。偷偷說，優惠價格即日起至1月29日而已，要買要快。
◾️女裝「長刷毛外套」590元：有5色可選
◾️男裝「法蘭絨長袖襯衫」590元：至少7色格紋
◾️女裝「PUFFTECH輕暖科技外套」1490元：至少6色可選還附收納袋
◾️男裝「刷毛外套」690元：4色可選
◾️童裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」990元：5色可選還可機洗
2026年最新UNIQLO : C春夏系列來了！由品牌創意總監、英國知名時裝設計師Clare Waight Keller操刀的特別系列，總是叫好又叫座、掀起時髦達人瘋搶，本季以「精緻現代日常」為概念，同時兼具充滿細節的剪裁與設計、以及高品質的舒適材質，打造穿著自在的中性輪廓、方便融入不同生活型態的日常裝束。
◾️482453 府綢寬版襯衫（長袖）1290元
◾️483767牛仔寬版襯衫式外套1290元
◾️483036 西裝外套 2990元
◾️483037 工裝短大衣2990元
◾️483832 輕型連帽外套1690元
◾️481731 米蘭羅紋拉鍊開襟外套（長袖）1490元
◾️483042 女裝棉質寬褲990元
◾️483285 休閒直筒長褲990元
◾️482979 寬版針織T恤（短袖）790元
◾️483045 緞面長裙1290元
◾️483065 棉質澎袖洋裝1290元
◾️485557 太陽眼鏡790元
◾️484330 拼接休閒鞋1490元
◾️484166帆船鞋1490元
設計師Clare Waight Keller便表示：「系列中帶有鮮明的中性風格精神，透過流動感層次搭配與彼此和諧的色彩配置，打造出兼具搭配彈性與平衡的穿搭語彙。」
UNIQLO : C 2026春夏系列2月6日（五）起，全系列於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、Mitsui林口商場店及網路商店正式登場，其中精選豐富休閒系列單品全台店舖皆有販售。
《NOWNEWS今日新聞》記者在發現，MUJI無印良品店舖也悄悄「下殺6折」冬季服飾優惠，最多竟然現省超過九百元，趁尺寸還很齊全快囤貨：
◾️男款吉貝木棉混丹寧直筒褲特價834元：現省556元！
◾️男款絨毛開襟衫特價632元：打8折
◾️男款絨毛刷毛外套特價990元：現省200元
◾️女款絨毛刷毛外套990元：有領款、拉鍊連帽款都特價
◾️女款和紙混丹寧長褲特價1434元：現省956元！