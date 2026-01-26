我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕與《玖壹壹》現場揮毫寫出「馬上有錢」。（圖／台中市政府提供，2026.01.26）

▲台中市今年推出「小學生版」單字春聯。（圖／台中市政府提供，2026.01.26）

台中市長盧秀燕今年邀請天團《玖壹壹》揮毫，為台中市寫出「馬上有錢」、「超級馬利」、「龍馬有春」3款春聯，3人的作品穩健大氣，一看就知是練過的！健志透露小時候補習過書法、洋蔥是廣設科畢業很會畫畫。盧秀燕稱讚春風的「龍」字很有意境，是隱藏版書法家，他卻爆冷說「我寫了快200次挑出1個字，就會這麼漂亮」，引得眾人哈哈大笑。繼去年邀請創作才子方文山揮毫後，盧秀燕今年請來台中出身的《玖壹壹》為馬年春聯執筆。盧秀燕透露，去年底市府新聞局協力推動《玖壹壹南北貳路音樂節2025》演唱會，兩天吸引超過10萬人次參與。她去探班時，詢問是否願意幫台中市寫春聯，3人一口答應，她原本還有些擔心3人沒經驗，特地請來知名書法家葉國居指導，沒想到效果這麼好！事實上《玖壹壹》以前就常寫春聯送給歌迷，健志透露洋蔥是廣設科班出身，底子本來就好，家戶版的春聯「馬上有錢」由他執筆，自己寫的「超級馬利」和春風寫的「龍馬有春」都是限量發送的隱藏版。中市府今（26）日還推出「小學生版春聯」，由去年全國語文競賽寫字項目特優得主林彥睿及黃彥翔書寫單字春聯「春」與「福」。盧秀燕說，當她看到《玖壹壹》拿毛筆時是懸腕，就確定3人「真的有練過」，尤其春風的「龍」字有騰躍感，根本是「被歌手耽誤的大書法家」，春風有點靦腆地說「主要是老師教得好，我大概寫了200個龍，最後挑出一個字。」中市府表示，3款傳統賀聯、創意春聯、單字春聯和紅包袋，即日起在市府台灣大道新市政服務中心、陽明市政大樓服務中心限量索取。今年市府的揮毫活動定於1月30日上午9時30分至下午4時30分，同步於台灣大道市政大樓惠中樓、文心樓1樓中庭及豐原區陽明市政大樓舉行。