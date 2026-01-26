過去在學校回收分類時，都被教導寶特瓶與瓶蓋要分開回收，不過這舉動卻可能讓瓶蓋流入環境，成為長期污染物。雲林縣環保局表示，寶特瓶回收其實有正確流程，應為倒空、沖洗、壓扁後再將瓶蓋栓回回收，若未確實分類，最高恐面臨新台幣1200至6000元罰鍰。環保團體「RE-THINK 重新思考」也指出，回收端可透過水分離技術自動分材，蓋好瓶蓋反而有助提升回收率。
寶特瓶回收規定改了！環保局呼籲：「瓶蓋鎖緊」再丟、做錯恐罰錢
不少民眾回收時，仍習慣把瓶蓋丟進一般垃圾，或刻意拆開瓶蓋、瓶身分別回收，卻不知道這樣的做法，反而可能讓瓶蓋流入環境，成為難以分解的長期污染物。雲林縣環保局指出，從實際回收處理經驗來看，多數被丟棄的寶特瓶都缺少瓶蓋，而這些未妥善回收的瓶蓋，可能在自然環境中長期存在，甚至被海鳥或海洋生物誤食，對生態造成不可逆的傷害。
寶特瓶蓋回收「沖、扁、栓」正確4步驟
1.傾倒殘留物
2.簡單沖洗
3.壓縮體積
4.拴回瓶蓋後回收
長期推廣環保觀念的環保團體「RE-THINK 重新思考」也曾在臉書發文說明，寶特瓶瓶身為PET材質，瓶蓋則多為PP材質，過去因此流傳「瓶蓋、瓶身要完全分開回收」的說法。不過實際上，回收業者會在後端處理時，透過粉碎後的「水分離」技術來分類材質，密度較大的瓶身會下沉，瓶蓋則會浮起，自然完成分流。
若寶特瓶沒有蓋好瓶蓋，瓶蓋很容易在回收、運送過程中脫落，反而離開回收系統，導致回收率下降。因此，「RE-THINK 重新思考」強調，把瓶蓋栓回去再回收，反而能提升整體回收效率。至於瓶身外的包裝標籤，主要是方便回收業者辨識來源，並非一定要撕除，「當然，最好的方式，還是減少使用寶特瓶。」
環保局也提醒，依《廢棄物清理法》規定，若未依規定分類、棄置垃圾，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。未使用專用垃圾袋或亂丟垃圾，同樣可能依法開罰。
寶特瓶回收1方法可賺錢！一票民眾瘋實測：超方便
近年隨著環保意識提升，設置在超商、賣場周邊的ECOCO回收機在社群的討論度也逐漸飆升，不少民眾表示，只要確實分類，不只做環保，還能把回收物轉換成實際回饋。且寶特瓶經回收後，能被再製成衣物、包材或其他塑膠製品，加上站點增加、流程透明，讓回收行動變得更有感。
ECOCO回收機4步驟
1.「洗」乾淨瓶罐：清除殘留液體與氣味，避免汙染其他回收物，也能提升再生品質。
2.「撕」掉膠膜標籤：有助機器辨識瓶身外型與材質。
3.「去」瓶蓋分開回收：瓶蓋屬PP材質，ECOCO機台設有專屬投入口。
4.「不壓」瓶身：保持原型，避免卡瓶或辨識錯誤。
只要操作正確，使用「ECOCO回收機」每投入1瓶寶特瓶，就能即時獲得2點回饋，累積點數後可兌換多元優惠。例如在迷客夏消費，1點可折抵2元、單杯飲料最高折10元；累積1000點，還能兌換50元全聯購物金。除了寶特瓶，廢電池、牛奶瓶與鋁罐，也都能透過回收機換取點數。
不少實際使用過的網友也分享心得，「為了使用這台機器我努力的收藏乾淨的寶特瓶，這個很有趣耶！雖然很耗時間」、「完全不知道這機器這麼方便」、「點數還可以去全聯、全家消費抵用，實在太方便啦」、「投進去那刻超療癒，邊做環保還能變成錢不香嗎」。
至於為何在ECOCO回收機中，不需要將瓶蓋鎖回瓶身？「RE-THINK 重新思考」也解釋，市面多數空瓶回收機，因機型設計關係，需將瓶蓋與瓶身分開投入，至於「沖、扁、栓」的回收方式，則適用於一般資源回收管道。
資料來源：雲林縣政府、環保團體「RE-THINK 重新思考」、ECOCO回收機
我是廣告 請繼續往下閱讀
不少民眾回收時，仍習慣把瓶蓋丟進一般垃圾，或刻意拆開瓶蓋、瓶身分別回收，卻不知道這樣的做法，反而可能讓瓶蓋流入環境，成為難以分解的長期污染物。雲林縣環保局指出，從實際回收處理經驗來看，多數被丟棄的寶特瓶都缺少瓶蓋，而這些未妥善回收的瓶蓋，可能在自然環境中長期存在，甚至被海鳥或海洋生物誤食，對生態造成不可逆的傷害。
寶特瓶蓋回收「沖、扁、栓」正確4步驟
1.傾倒殘留物
2.簡單沖洗
3.壓縮體積
4.拴回瓶蓋後回收
若寶特瓶沒有蓋好瓶蓋，瓶蓋很容易在回收、運送過程中脫落，反而離開回收系統，導致回收率下降。因此，「RE-THINK 重新思考」強調，把瓶蓋栓回去再回收，反而能提升整體回收效率。至於瓶身外的包裝標籤，主要是方便回收業者辨識來源，並非一定要撕除，「當然，最好的方式，還是減少使用寶特瓶。」
環保局也提醒，依《廢棄物清理法》規定，若未依規定分類、棄置垃圾，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。未使用專用垃圾袋或亂丟垃圾，同樣可能依法開罰。
近年隨著環保意識提升，設置在超商、賣場周邊的ECOCO回收機在社群的討論度也逐漸飆升，不少民眾表示，只要確實分類，不只做環保，還能把回收物轉換成實際回饋。且寶特瓶經回收後，能被再製成衣物、包材或其他塑膠製品，加上站點增加、流程透明，讓回收行動變得更有感。
ECOCO回收機4步驟
1.「洗」乾淨瓶罐：清除殘留液體與氣味，避免汙染其他回收物，也能提升再生品質。
2.「撕」掉膠膜標籤：有助機器辨識瓶身外型與材質。
3.「去」瓶蓋分開回收：瓶蓋屬PP材質，ECOCO機台設有專屬投入口。
4.「不壓」瓶身：保持原型，避免卡瓶或辨識錯誤。
不少實際使用過的網友也分享心得，「為了使用這台機器我努力的收藏乾淨的寶特瓶，這個很有趣耶！雖然很耗時間」、「完全不知道這機器這麼方便」、「點數還可以去全聯、全家消費抵用，實在太方便啦」、「投進去那刻超療癒，邊做環保還能變成錢不香嗎」。
至於為何在ECOCO回收機中，不需要將瓶蓋鎖回瓶身？「RE-THINK 重新思考」也解釋，市面多數空瓶回收機，因機型設計關係，需將瓶蓋與瓶身分開投入，至於「沖、扁、栓」的回收方式，則適用於一般資源回收管道。
資料來源：雲林縣政府、環保團體「RE-THINK 重新思考」、ECOCO回收機