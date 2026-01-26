農曆新年就在下個月，大掃除時間安排好了嗎？有民眾分享，自家浴室水垢超難清除，但發現公司廁所被打掃得超乾淨，有次和清潔阿姨閒聊，阿姨推薦她使用「魔術靈水垢瞬潔」，她實測之後大讚效果超好，「第一次看到玻璃、鏡子這麼清楚」，其他人也推薦去除水垢方法，像是檸檬酸濕敷、古寶神奇檸檬等。
清潔阿姨大推清潔劑 輕鬆去除浴室水垢
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，公司廁所被清潔阿姨打掃得超乾淨，她自認自己不太會打掃，對於清潔阿姨相當佩服，有次跟清潔阿姨閒聊，阿姨說打掃這麼多年，還是覺得「魔術靈水垢瞬潔」最好用。
她也被清潔阿姨推坑跑去買，把家裡浴室的水垢清一輪後，變得超乾淨，「第一次看到玻璃、鏡子這麼清楚」，而且清潔劑是噴槍瓶設計，只要在水垢的地方噴上清潔劑，等一下再擦掉就好了，「瞬間覺得自己變打掃天才」。
輕微水垢可清除 嚴重的還是要靠檸檬酸
有網友看到後表示，輕微水垢用魔術靈水垢瞬潔有效，但是比較嚴重的水垢還是很難清，「我有用，但陳年淋浴門水垢刷洗不掉」、「哈哈哈！用過一堆，我也用這瓶簡單，但沒這麼神，基本簡單的還可以，深沉的無效，大家可以試試看」，「這種用在洗手台，玻璃比較沒問題，用在地磚，磁磚有可能會侵蝕，要小心」，還有網友推薦其他品牌，「用古寶神奇檸檬酸也可以」、「森媽水垢，可以除掉」。
還有很多內行人提供除水垢方法，「嚴重水垢還是自製檸檬酸濕敷才會掉，我是有加專除水垢的菜瓜布」、「如果水垢不嚴重，像清潔人員幾乎每天都在做，這個會有效。 我們是租屋2年後要退租，屬於嚴重的，用檸檬酸加水，噴完後過一下再去刷就可以清掉！」「多年水垢要不要試試看白醋？白醋，水，隨便一款清潔劑或是洗碗精，比例1：1：1，我用在30幾年老家的浴室有效」。
資料來源：我愛全聯-好物老實說
