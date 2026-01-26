我是廣告 請繼續往下閱讀

今年春節連假國道實施高乘載管制之路段與時段：

2月19日～2月20日（初三至初四），每日13至18時

2月18日～2月21日（初二至初五），每日13至18時

▲春節連假國道實施高乘載管制路段與時段。（圖／高公局提供）

春節9天連假將至，高速公路局預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72～78百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國5北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施，請用路人依標誌指示行駛。為便於民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。另外，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口高公局說明，因於高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定車輛才可進入國道，請用路人於接近管制區時提前搖下車窗，以利警勤人員檢查，加速放行效率。