我是廣告 請繼續往下閱讀

避險行為的質變：當經濟紅利開始轉化為系統性風險

台海安全：為何成為區域國家的共同風險

制度支點：不選邊站，其實需要結構性的退路

台灣的政策啟示：距離管理，才是新的安全能力

近來，敏銳的地緣政治觀察家發現，長期處於中國影響力前沿的大陸東南亞國家（柬寮緬越泰；CLMVT），正悄然釋出一系列協調性極強的訊號：柬埔寨公開表態要降低對單一國家（當然是指中國）的經濟依賴；泰國與越南相繼強調台海和平穩定的重要性；越南軍艦甚至實際穿越台灣海峽，並援引國際法主張航行自由。這些動作組合在一起，揭示了一個值得高度關注的趨勢：大陸東南亞國家並非在進行一場價值觀的選邊站隊，而是正在集體「重新計算與中國的安全距離」。這種距離的調整，並不意味著關係的切割或價值的背離，而是一種務實的避險行為：在維持既有經濟與政治互動的同時，降低過度集中所帶來的脆弱性，並為自身保留更多戰略迴旋空間。換言之，這不是「去中國化」的政治選擇，而是面對不確定性升高時，對風險進行再定價的理性回應。長期以來，大陸東南亞國家多半位處中國直接或間接的「邊境霸權」地緣影響範圍內。中國的市場、資金、供應鏈與地理鄰近性，為這些國家帶來實質發展紅利，也形塑了一種高度集中依附的互動模式。在全球化順風期，這種模式效率極高，但是風險卻被長期低估。然而，隨著美中競爭升高、關稅與原產地規範不確定性增加，過度集中依附開始從優勢轉化為壓力來源。柬埔寨近來公開表示不能只依賴單一國家，正反映出這種結構性轉變已進入政策層次。這並不意味柬埔寨否定中國的重要性，而是清楚意識到，單一依附模式已無法支撐長期發展。真正讓這場「計算」進入深水區的，是各國對台海議題態度的轉變。泰國與越南近期高度一致的發言，不再將台海視為遙遠的政治爭端，而是將其定義為關乎自身貿易與經濟安全的「區域公共利益」。對泰國而言，台海若爆發衝突，其高度依賴的電子零組件與能源航路將首當其衝。而越南走得更遠，其軍艦穿越台海並強調《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），本質上是「以制度為盾」來落實國家利益。這種動作不是為了挑釁，而是為了在不選邊站的前提下，明確劃出一條由國際規則保護的邊界。這種不模糊原則的作法，正是重新測量與大國距離的精準實踐。這場重新計算距離的行動之所以能成行，關鍵在於區域國家發現了新的對沖空間。美國主導的印太經濟與安全架構，並非單純逼迫選邊，而是為這些國家提供了退出單一依附的替代選項。正因為有其他市場、安全合作與制度框架可以依靠，這些國家才有條件在強鄰面前保持戰略自主。換言之，「拉開距離」並非中立的勇氣，而是在具備退路後，基於現實主義所做出的理性選擇。 當一個大國從成長引擎轉變為風險來源時，周邊國家重新設定「安全間隔」，是地緣政治權力消長的必然反應。大陸東南亞國家的集體動向，是一面反映權力結構變化的鏡子。當曾經最靠近中國的國家，都開始有意識地分散風險、強調制度與規則，並實質拉開安全距離時，這說明單純依賴經濟互補，已不足以中和政治不確定性所帶來的系統性和壓力。這場低調而精準的「距離重新計算」，正在為印太秩序寫下新的運作邏輯：避險、對沖與再平衡，正在取代過去非黑即白的陣營政治。對台灣而言，這一趨勢提供了一個極具現實意義的政策啟示。台灣長期被視為必須正面承受大國競逐的前線，安全討論也往往聚焦於立場選擇與承諾強度；然而，大陸東南亞國家的經驗顯示，真正提升戰略自主性的關鍵，並不只在於表態是否鮮明，而在於是否具備足夠的「結構性退路」。這包括多元且具韌性的經貿連結、深度嵌入國際制度的能力，以及能以規則而非情緒來界定紅線的政策一致性。換言之，台灣面對的核心課題，已不只是如何回應中國的壓力，而是如何在印太秩序轉向「距離政治」的過程中，主動建構自身的安全間隔。當周邊國家透過制度依附與風險分散，降低被單一強權牽動的確程度時，台灣若能同步強化經濟布局的多元化、制度參與的不可替代性，以及對外政策的可預期性，便能在不確定性升高的環境中，為自身爭取更大的戰略空間。●作者：陳佩修／國立暨南國際大學東南亞學系終身特聘教授、東南亞研究中心主任，曾任職外交部●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com