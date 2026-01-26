我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電今（26）日表示，配電事故從2012的21019件，至去年已降至6191件，降幅逾7成。（圖／取自台電報告）

台灣只要發生停電，社會普遍會反應又是小動物作祟。台電今（26）日表示，配電事故從2012的21019件，至去年已降至6191件，降幅逾7成。其中因飛禽走獸引發事故也降低56.5%。台電預估，停電事故約會在每年5000件達到瓶頸，後續就是拚設置饋線自動化設施，讓停電後復電時間壓在5分鐘以內。台電統計，2012年總配電事故從2012年的高峰21019件、因鳥獸及樹木碰觸事故4073件；經13年的努力，總配電事故降至6191件、鳥獸及樹木碰觸事故降至1722件，分別下降70.5%、56.5%。台電配電處長饒祐禎表示，全台有超過1萬條饋線，總長度約44萬公里，足以繞行地球10圈，線路上共裝設157萬具開關及158萬具變壓器，而電桿更有約326萬根，一旦因為外力、天災或設備故障就引發饋線跳脫。台電為減少停電事故，台電於2023年啟動「配電系統五年升級計畫」，投入334億元加速汰換全國老舊變壓器、線路與開關等設備，也導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」。饒祐禎表示，近年持續推動「智慧巡檢」，採用紅外線熱影像及極低頻電纜檢測，初估去年共為63.6萬處變電箱及410萬公尺電纜進行健檢；全台320萬根電線桿也已完成100萬根「全面被覆化」，不再擔心動物接觸、鳥類築巢造成短路。他補充，台電饋線去年已完成超過1.1萬條饋線自動化建置，透過線路智慧升級，事故發生時可主動偵測並隔離故障點，將復電時間由過去的50分鐘降至5分鐘內搶修快上10倍，有效提升復電效率，因為牽涉到國內廠商供貨問題，預計每年可以增加3000具自動化開關。台電副總經理陳銘樹預估，「配電系統五年升級計畫」每年預計投入70億改善配電強韌，但坦言隨著配電改善，後續投資金額愈高，停電事故改善幅度會愈小，預估每年降至5000件就差不多到邊際線；若以每年平均降幅10%計算，將會在2至3年後達標。但他也強調，台電仍會持續汰換老舊設備，也會全面擴大自動化，「即便停電，也要把復電時間縮到最短」，對一般住宅用戶感受就會比較好一點，這也是停電次數到一個目標後，下個目標就是壓縮停電時間。台電副總經理蔡志孟也補充，停電事故有40%是外力、40%是設備，天災約佔20%，台電透過被覆線與自動化，是降低因「外力」與「設備」發生電力事故，至於天災部分則難以預防，「要看老天給的功課。」