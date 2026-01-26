我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王品牛排「帶骨牛排系列」2026全新菜色登場。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王品牛排全新菜色，推出「帶骨牛排系列」搭配火焰炙燒桌邊展演，視覺震撼。（圖／記者蕭涵云攝）

視覺震撼！王品牛排全新「帶骨牛排」4大菜單 桌邊火焰秀超嗨

▲雙人主餐「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」2190元／人。（圖／記者蕭涵云攝）

▲有如盛開玫瑰的「煙燻鮭魚花園沙拉」新菜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王者盛宴「經典牛小排・嫩煎菲力・柚香鮭魚」雙人主餐，1890元／人。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦同時在一旁放上起司片、燒融出熔岩感，搭配牛排吃得到濃郁起司香氣，也可伴佐玫瑰鹽、醃漬番茄一同享用。

▲將牛小排放在骨型炙鐵上，煎烤出喜歡的熟度。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦搭配燒融起司好好吃。（圖／記者蕭涵云攝）

而最精華的「骨邊肉」將會進行二次回考，即使帶有筋膜、但王品處理成少見的軟嫩口感，值得一嚐；不過油脂香氣也十分濃郁，怕膩的人可斟酌。預計2月2日起全台開賣。

▲沉浸式桌邊展演，讓王品牛排看起來、吃起來更好吃。（圖／記者蕭涵云攝）

儀式感升級！情人節、結婚週年、壽星生日 華麗場景不求人

▲王品牛排無論情人節、壽星生日優惠都「儀式感升級」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲店家幫佈置「永生花玻璃球」，生日送上「慶生蛋糕」，合影「相片拿鐵」，再餽贈「相片卡」。（圖／記者蕭涵云攝）