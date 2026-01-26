王品33週年王品牛排全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐，主打沉浸式桌邊展演火焰秀，開吃36oz澳洲穀飼厚切戰斧牛排、250°C極炙牛小排等新菜，搶攻西洋情人節與農曆新年聚餐商機，並提供結婚週年、壽星生日優惠「儀式感升級」，增添永生花玻璃球、並以閃爍「慶生蛋糕禮物盒」送上慶生蛋糕、相片拿鐵與相片卡。TOK牛排屋今（26）日主餐免費升級套餐、第二份主餐半價開幕優惠。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱王品牛排全新菜色，有感「帶骨牛排系列」與火焰炙燒桌邊展演，跳脫傳統展現年輕創意，充滿視覺震撼的升級美味，相信可以成功在經典口味與社群話題間取得平衡。而對於正在尋找替壽星尊榮慶生、西洋情人節約會餐廳、或帶吃長輩吃飯要夠有面子的饕客來說，無疑是可以期待體驗的新選擇。
視覺震撼！王品牛排全新「帶骨牛排」4大菜單 桌邊火焰秀超嗨
王品牛排打破以往印象，針對喜愛大口吃肉的饕客，推出份量十足的帶骨牛排新主餐。4大菜單推薦：
◾️「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」：業者獨家將王品牛排Wang Steak的W字打造成高溫炙鐵，於桌邊淋上白蘭地、烈焰封香經典王品牛小排，佐以整隻金黃柔軟的焗烤起司龍蝦，澎湃海陸美味一次享用。
◾️「王者盛宴」：為熟悉王品牛排的饕客，奉上「經典牛小排」、煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」及「柚香鮭魚」，融合經典與創新的美味三重奏，既滿足回味又可嚐鮮。
◾️「250°C極炙牛小排」：以經典帶骨牛小排的骨頭造型、特製為可以高溫烤燒的炙鐵，饕客可以自行將切好的牛小排放上炙鐵、隨即發出滋滋作響的美味聲音，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦同時在一旁放上起司片、燒融出熔岩感，搭配牛排吃得到濃郁起司香氣，也可伴佐玫瑰鹽、醃漬番茄一同享用。
◾️「澳洲穀飼厚切戰斧牛排36oz」：重量將近一公斤的戰斧牛排豪邁上菜！在桌邊歷經高溫炙烤與烈焰儀式展演，成就外層酥香、內裡多汁的口感，搭配煙燻番茄橄欖醬、奶油蘆筍、香甜蘑菇佐餐；而最精華的「骨邊肉」將會進行二次回考，即使帶有筋膜、但王品處理成少見的軟嫩口感，值得一嚐；不過油脂香氣也十分濃郁，怕膩的人可斟酌。預計2月2日起全台開賣。
儀式感升級！情人節、結婚週年、壽星生日 華麗場景不求人
瞄準西洋情人節、結婚週年、壽星生日商機，王品牛排訂製專屬祝福橋段「儀式感大升級」！先以「永生花玻璃球」或「玫瑰花禮」為用餐空間增添氣氛，再以星光閃閃的「慶生蛋糕禮物盒」送上「慶生蛋糕」、「相片拿鐵」，再餽贈「相片卡」為大家留存美好。
壽星生日優惠加碼！即日起至2月28日，同桌兩人生日日期有任一數字相同，內用兩客套餐，款待「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。
2025年以人氣質感鍋物「
荿蒔敘」在新店裕隆城造成轟動後，台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」又有新作！2026年全新推出「TOK牛排屋」，專注於經典牛排的原始風味，堅持使用原塊牛肉，打造16道精緻主餐與雙拼主餐；並提供舒活自助吧可享多達18種以上的新鮮時 旬蔬果，尤其推薦行健村小農直送的當季有機生菜吃到飽，連烤麵包、 飲品與冰淇淋都能無限享用。
「TOK牛排屋」進駐新店裕隆城，即日起正
式試營運！三大開幕優惠搶先看：
1、今點任一主餐「免費升級」套餐，
免費享酥皮玉米濃湯與手工豆花。
2、開幕日1月27日、1
月28日連續兩天「第二份主餐半價」優惠（以價格較低者計算）， 加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券。
3、1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐即贈限量「
現烤鮑魚」乙份兩顆（送完改贈其他品項）。
資料來源：王品牛排、TOK牛排屋
