2026年高雄市長選戰逐漸升溫，立委賴瑞隆披上綠袍出線，正面迎戰藍營立委柯志恩。不過，國民黨台北市議員李柏毅日前卻稱，賴瑞隆目前的選戰狀態「問題非常大」，不僅打法過於佛系，且幾乎沒有聲量可言；該說法引來高雄市第三選區（大岡山）議員參選人蔡秉璁不滿，痛批這種低級的手法，彷彿回到8年前的「韓流模式」，真的以為這招可以再騙一次嗎？蔡秉璁指出，最近國民黨的台北市議員李柏毅，在政論節目上對高雄看圖「掰」故事、見縫插針，批評賴瑞隆、拉抬柯志恩，再搭配親藍媒體及網路側翼的轉發報導，這種低級的手法彷彿回到8年前的「韓流模式」。幫同黨的候選人拉抬選情無可厚非，但國民黨的政客們，真的以為這招可以再騙一次嗎？蔡秉璁直言，把陳其邁市長對柯志恩的風度與格局，解讀成「冷落同志」；把邱議瑩立委為高雄發聲，扭曲成「氣勢蓋過」；甚至無中生有，捏造「佛系打法」、「金主轉向」等謠言？高雄人才不會忘記這種「政客名嘴編故事、媒體側翼再報導」一條龍的帶風向手法，更不會忘記韓國瑜被這種風向捧上市長大位後，不到1年就丟下高雄市民，烙跑選總統了！蔡秉璁強調，事實是，賴瑞隆在立法院連續19次拿到公督盟的優秀認證，專業表現無懈可擊；事實是，賴瑞隆10年立委任內，為高雄爭取了超過6,000億元的建設預算；事實是，賴瑞隆的基層實力堅強，初選時有超過300位里長站出來相挺。他也奉勸台北的李柏毅議員，還有國民黨的政客名嘴們，收起「台北看天下」的政治傲慢，不要以為在電視台和網路帶風向就能救得了柯志恩。蔡秉璁更奉勸柯志恩立委，不要以為這種「政客名嘴編故事，媒體側翼再報導」的操作手法，在2026還救得了她的選情。他最後建議台北的國民黨政客名嘴們，要是真心想救柯志恩，還是請藍白立委們，趕緊在立法院會期的最後幾天，快點認真審預算，讓高雄重大建設與各項補助的經費能夠如期到位，可能還比較有用一點。