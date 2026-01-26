buffet開箱推薦來了！隨著物價高漲，現在吃一頓buffet上千元都已經是基本款，連過往CP值最高的「饗食天堂」多個餐期都已經破千元，只剩下平日午餐以及下午茶在千元內。然而最近因為霍諾德來台挑戰攀登101，不少民眾推薦99%吃素的他可以去嘗試蔬食buffet「果然匯」，又讓果然匯引起社群討論。《NOWNEWS》記者日前才帶3個從沒吃過果然匯的朋友開箱，結果獲得一致好評，希望下回霍諾德還有機會來台灣旅遊時，也有機會能吃到！
霍諾德沒吃到台灣buffet！台灣人好客推他「下次吃果然匯」
攀岩好手艾力克斯霍諾德日前來台灣挑戰徒手攀登101，最終成功登頂，有人詢問在成功之後如何慶祝，霍諾德表示「要跟老婆一起吃buffet慶祝，那一定會是很棒的buffet，很值得紀念的一天」。不少網友也好奇，霍諾德口中的buffet到底是哪一間。
有人認為在101挑戰成功，可能就近吃位於101「86樓的饗 A JOY」，但由於霍諾德是99%的素食者，有人也猜測是位於35樓的蔬食自助吧「菜鳥書蒔」。但更多人推薦應該吃的是「饗賓集團」旗下的「果然匯」，全素食的餐點好吃又便宜，認為這非常適合霍諾德光顧。不過最後霍諾德一行人是到鼎泰豐慶功用餐，讓粉絲敲碗下次他再來台灣旅遊時可以嚐鮮！
果然匯開12年一堆人沒吃過！顛覆肉食主義的便宜buffet
然而網友推薦霍諾德的這間「果然匯」，就是跟饗食天堂同樣是「饗賓集團」的buffet餐廳，已經在台灣開業經營超過12年，不過分店因為全台灣只有6間，其中5間全部都在新竹以北，僅1間在高雄夢時代店，所以對中南部的多數民眾來說還是非常陌生，很多人根本沒有吃過。
「果然匯」主打是全料理蔬食餐飲，但因為烹調方式不像傳統素食一樣無聊，菜色多變，讓不少肉食主義者吃過之後也感到非常驚艷，最重要的是，果然匯的價位非常佛心，平日週一至週五不管午晚餐都是638元、週末例假日則都是718元吃到飽，已經是當今餐飲集團體系數一數二便宜的buffet餐廳。
果然匯板橋店開箱真實心得！葷食者改觀「蔬食料理想像」
《NOWNEWS》記者1月初正巧帶三位南部朋友到果然匯板橋店用餐，原本大家都不抱太高期待，畢竟平常都是吃葷食，突然要吃全素的料理，難免會有點抗拒。然而結果卻出乎意料，三位友人不斷稱讚餐點，公認果然匯最優質的一點就是「不刻意用素肉當成餐點的主角，是真的透過烹調料理的手法變化，讓蔬食也能夠成為葷食者能接受的料理，顛覆對全素食物的想像」。
記者多年未吃果然匯，這次也吃到全新菜色「塔香蚵仔酥」，一吃入口感到超驚奇「根本就是葷食蚵仔酥」，經店員解答，該蚵仔酥是用「日本淮山、板豆腐與秀珍菇等食材打碎做出蚵仔的口感」，非常的厲害！三位友人最終給出不錯8.5分的成績，並且表示願意再回訪，最後加上服務費每人只要708元，好吃又便宜真的推薦。如果你也是葷食者，改天可以約親朋好友一起去果然匯朝聖看看，也許可以讓你對素食料理有不同的見解！
🟡果然匯蔬食buffet吃到飽資訊
📍分店：台北新光三越站前店、台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人638元/兒童319元；假日成人718元/兒童359元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人638元/兒童319元；假日成人718元/兒童359元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費；三歲（含）以上未滿六歲之幼兒酌收150元；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價；十二歲以上以成人計費，以上價格都需要收10%服務費。
我是廣告 請繼續往下閱讀
攀岩好手艾力克斯霍諾德日前來台灣挑戰徒手攀登101，最終成功登頂，有人詢問在成功之後如何慶祝，霍諾德表示「要跟老婆一起吃buffet慶祝，那一定會是很棒的buffet，很值得紀念的一天」。不少網友也好奇，霍諾德口中的buffet到底是哪一間。
果然匯開12年一堆人沒吃過！顛覆肉食主義的便宜buffet
然而網友推薦霍諾德的這間「果然匯」，就是跟饗食天堂同樣是「饗賓集團」的buffet餐廳，已經在台灣開業經營超過12年，不過分店因為全台灣只有6間，其中5間全部都在新竹以北，僅1間在高雄夢時代店，所以對中南部的多數民眾來說還是非常陌生，很多人根本沒有吃過。
果然匯板橋店開箱真實心得！葷食者改觀「蔬食料理想像」
《NOWNEWS》記者1月初正巧帶三位南部朋友到果然匯板橋店用餐，原本大家都不抱太高期待，畢竟平常都是吃葷食，突然要吃全素的料理，難免會有點抗拒。然而結果卻出乎意料，三位友人不斷稱讚餐點，公認果然匯最優質的一點就是「不刻意用素肉當成餐點的主角，是真的透過烹調料理的手法變化，讓蔬食也能夠成為葷食者能接受的料理，顛覆對全素食物的想像」。
📍分店：台北新光三越站前店、台北天母店、板橋遠百店、桃園統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人638元/兒童319元；假日成人718元/兒童359元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人638元/兒童319元；假日成人718元/兒童359元