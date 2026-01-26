我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德沒吃到台灣buffet！台灣人好客推他「下次吃果然匯」

霍諾德表示「要跟老婆一起吃buffet慶祝，那一定會是很棒的buffet，很值得紀念的一天」

▲攀岩專家霍諾德來台挑戰攀登101，原本表示成功後要吃buffet慶祝，但後來改吃鼎泰豐，不少網友好客推薦素食者霍諾德，下回可以吃看看「蔬食buffet果然匯」。（圖／Netflix提供）

但更多人推薦應該吃的是「饗賓集團」旗下的「果然匯」

果然匯開12年一堆人沒吃過！顛覆肉食主義的便宜buffet

其中5間全部都在新竹以北，僅1間在高雄夢時代店

▲果然匯在台灣已經開業超過12年，不過北部分店眾多，許多中南部民眾很多都沒有吃過。（圖/記者張嘉哲攝）

平日週一至週五不管午晚餐都是638元、週末例假日則都是718元吃到飽

果然匯板橋店開箱真實心得！葷食者改觀「蔬食料理想像」

不刻意用素肉當成餐點的主角

▲果然匯炸物專區有許多菇類、青椒、南瓜等菜色，其中冬季新菜蚵仔酥做到跟葷食幾乎一樣口感，非常厲害，有去吃一定要夾！（圖/記者張嘉哲攝）

▲果然匯主食選擇也蠻多，松露燉飯真的好好吃，同行友人也都超推薦。（圖/記者張嘉哲攝）

這次也吃到全新菜色「塔香蚵仔酥」，一吃入口感到超驚奇「根本就是葷食蚵仔酥」

最終給出不錯8.5分的成績，並且表示願意再回訪

▲果然匯蒸籠區也有素食餃子、茶碗蒸、馬來糕等，表現都在水準之上。（圖/記者張嘉哲攝）

▲果然匯全店都是蔬食料理，不特別以素肉來當成主軸，而是真的將蔬食透過料理手法變化，把蔬食料理變得美味。（圖/記者張嘉哲攝）

🟡果然匯蔬食buffet吃到飽資訊

📍午餐用餐時段11:30-15:00

📍下午茶用餐時段14:30-16:30

📍晚餐用餐時段17:30-21:00

▲果然匯2026年最新用餐時段以及價目表。（圖/果然匯官網）

