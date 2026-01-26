我是廣告 請繼續往下閱讀

交通部觀光署今（26）日公布，2025年來台旅客約857.4萬人次，較2024年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。觀光署也表示，各國觀光表現的比較焦點，已不再僅停留在旅客人次，更重視觀光收入，而去年前三季國際觀光收入初估為78.86億美元，年增11.56%。觀光署表示，2025年來台旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。而各國觀光表現的比較焦點，已不再僅停留在「旅客有沒有回來」，而是進一步關注「旅客實際帶來多少消費」；據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新發布的（World Tourism Barometer），台灣於2024年國際觀光收入排名升至全球第36名，較前一年前進3名。聯合國觀光數據也顯示，2024年台灣國際觀光收入達100.28億美元（約新台幣3,220億元）；進一步對照最新期別統計，2025年前三季來台旅客人次為605萬7,907人，較2024年同期成長9.25%；同期國際觀光收入（不含國際機票）初估為78.86億美元，年增11.56%。該數據也顯示來台旅客的消費結構正出現轉換。相較過去以短暫停留、集中購物為主的旅遊模式，近年旅客更傾向於拉長停留時間，並在不同城市與生活場域中持續消費，使整體觀光收入得以穩定累積。觀光署歸納近年來台旅客整趟行程的總消費金額：平均每日消費約新台幣7,600元，平均停留10天，一趟行程總消費約7.5萬元上下，消費廣泛分布於住宿、交通、文化體驗與城市活動。平均每日消費約新台幣6,300元，平均停留約12天，整趟行程消費約8萬元上下，對地方旅宿、餐飲與交通服務的帶動效果明顯。平均每日消費約新台幣5,000至5,500元，平均停留7至9天，整趟行程消費約3.5至4.5萬元，自由行比例高，消費多流向住宿、餐飲、夜市與城市交通等在地服務。觀光署表示，由過境停留轉為明確目的地，台灣角色逐步轉換，綜合聯合國觀光數據與來台旅客的消費輪廓，可以看出台灣在國際旅遊市場中的角色正持續轉換，「相較過去常被視為區域旅行中的短暫停留點，近年來台旅客更傾向將時間與預算投入於城市體驗、在地餐飲與文化活動。」展望未來，觀光署預估，2026年觀光收入穩定觀察，在消費結構持續轉換的基礎上，依目前趨勢評估，預估今年來台旅客觀光收入將以每年約2%至4%的幅度穩定成長，成長動能仍將主要來自長程市場與高停留型旅客。