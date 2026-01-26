中央氣象署預報員林定宜表示，明（27）日冷空氣增強、華南雲雨區東移，天氣逐漸降溫轉雨，尤其北台灣、宜蘭要留意較大雨勢，周三晚上至周四清晨（1月28日至1月29日）環境轉乾，北台灣要注意10度左右的低溫，再下一波冷氣團會在周六（1月31日）遞補，並影響至下周。
冷氣團南下水氣增多 北部、宜蘭局部大雨
林定宜指出，大陸冷氣團明天南下，搭配華南雲雨區東移，降雨增多，中部以北、宜蘭全天都有局部短暫雨，特別是周二晚間至周三清晨，會有局部較大雨勢發生，花東、南部山區則有零星短暫雨，其它地區多雲。
周二、周三可能下雪 周末還有一波雨勢
林定宜提到，周二、周三在低溫與水氣條件配合下，台灣3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間、清晨氣溫偏低，路面容易易結冰，行車用路及登山請注意路況安全；周二整天桃園至台南、台東、恆春半島、連江、澎湖也要注意8級強陣風。
林定宜提及，周四、周五環境轉乾、水氣變少，全台各地天氣以多雲到晴為主，只有在基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；周末兩天隨著鋒面通過、冷空氣再增強，北台灣、東半部又會轉為有局部短暫雨的天氣，中南部依舊多雲到晴。
周三、周四低溫最冷 北部恐跌破10度
氣溫方面，林定宜提醒，明天台灣各地低溫15至18度，北部、宜蘭白天的氣溫都在20度以下；周三、周四中部以北、宜蘭低溫11至15度，局部空曠地區10度左右，南部、花東15至18度，白天高溫在北部、宜蘭17至22度，中部、台東22至25度，南部26至27度。
林定宜接著說，周四白天冷氣團減弱，氣溫將短暫回升到周五，各地白天高溫20度以上，不過周六、周日馬上又有鋒面通過、冷空氣增強，周日北台灣白天氣溫降至20度以下，整天感受偏冷。
資料來源：中央氣象署
