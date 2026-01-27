近期尾牙季到來，許多公司都陸續舉辦尾牙活動，其中最讓人期待的環節就是抽獎了。然而近日一名網友分享，公司有一名20多歲工讀生妹妹在公司尾牙抽中最大獎鍋具，卻因爲用不到，直接在公司群組公開詢問是否能交換禮物，此舉立刻引發老闆不滿。貼文曝光後，不少人認為老闆EQ太差，「禮物改成現金還比較實用」，也有人指出這種事情在群組詢問確實欠缺職場分寸，「真的不會做人。」
公司尾牙抽中最大獎！工讀妹「1句話」惹怒老闆
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，公司尾牙當天，一位20多歲的工讀生妹妹意外抽到最大獎鍋具。由於平時用不到，她隨後在公司群組發文表示：「各位哥哥姐姐晚上好，今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想要跟我換的？」
不到兩分鐘，就有前輩回覆表示自己也想要，但家裡放不下，同時表示這是當天的最大獎，建議她再考慮一下是否要送出。又過了約12分鐘，群組再度跳出訊息，發言者正是老闆本人，並直接在群內訓話，指出尾牙抽獎是公司體恤員工的心意，私下詢問尚可，但公開在大群詢問，讓他感到不妥，並直言：「下次都改成獎金3000元為最大獎了。」
貼文曝光後，迅速引發大量上班族討論。部分人力挺老闆，認為有尾牙又有抽獎已屬難得，「不是每家公司都有」、「工讀生本來就不一定能抽獎，更何況還是最大獎」、「在大群問確實讓老闆沒面子」、「直接在公司群組問是真的很不長眼」。
但另一派網友則持不同看法，直言「錢比較實在」、「現金實用，抽到自己用不到的東西實在很煩」、「你要回謝謝老闆明年改現金大獎！這個鍋也只值一千多吧！他還真好意思說」、「用不到像抽到聖誕交換禮物的感覺」。
工讀生能不能參加尾牙？答案全場戰翻
不過，工讀生到底能不能參加尾牙抽獎呢？根據求職平台「小雞上工」過去調查，約僅2成工讀生能受邀參加公司尾牙，而在這群人中，只有約4成具備抽獎資格，顯示多數打工族其實無緣參與。
也有網友曾在PTT發文分享，尾牙並非法律保障的福利，許多公司不邀請工讀生或約聘人員參加也屬常態。《NOWNEWS》記者過去則曾遇過工讀生參加尾牙，卻抽中全場最大獎的尷尬情形。不過，也有人表示，雖然沒有年終或抽獎，但至少會讓工讀生一起吃尾牙，是否提供相關福利，仍取決於各家公司文化與老闆態度。
資料來源：「爆怨2公社」、小雞上工
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」分享，公司尾牙當天，一位20多歲的工讀生妹妹意外抽到最大獎鍋具。由於平時用不到，她隨後在公司群組發文表示：「各位哥哥姐姐晚上好，今天尾牙我抽到這個最大獎，但我用不到，有沒有人想要跟我換的？」
不到兩分鐘，就有前輩回覆表示自己也想要，但家裡放不下，同時表示這是當天的最大獎，建議她再考慮一下是否要送出。又過了約12分鐘，群組再度跳出訊息，發言者正是老闆本人，並直接在群內訓話，指出尾牙抽獎是公司體恤員工的心意，私下詢問尚可，但公開在大群詢問，讓他感到不妥，並直言：「下次都改成獎金3000元為最大獎了。」
但另一派網友則持不同看法，直言「錢比較實在」、「現金實用，抽到自己用不到的東西實在很煩」、「你要回謝謝老闆明年改現金大獎！這個鍋也只值一千多吧！他還真好意思說」、「用不到像抽到聖誕交換禮物的感覺」。
工讀生能不能參加尾牙？答案全場戰翻
不過，工讀生到底能不能參加尾牙抽獎呢？根據求職平台「小雞上工」過去調查，約僅2成工讀生能受邀參加公司尾牙，而在這群人中，只有約4成具備抽獎資格，顯示多數打工族其實無緣參與。
也有網友曾在PTT發文分享，尾牙並非法律保障的福利，許多公司不邀請工讀生或約聘人員參加也屬常態。《NOWNEWS》記者過去則曾遇過工讀生參加尾牙，卻抽中全場最大獎的尷尬情形。不過，也有人表示，雖然沒有年終或抽獎，但至少會讓工讀生一起吃尾牙，是否提供相關福利，仍取決於各家公司文化與老闆態度。