▲鹽埔漁港B、C幹線抽水站啟用 中央挹注4.7億元守護新園防洪安全。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府今（26）日於新園鄉舉行「鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程」啟用典禮，縣長周春米、前行政院長蘇貞昌、內政部長劉世芳及多位民意代表共同出席。周春米表示，兩項工程總經費近4.7億元，全數由中央補助，感謝中央長期支持，工程完成後可有效改善共和村及鹽埔村長年淹水問題，守護約246公頃土地，保障鄉親生命財產安全。周春米指出，工程源自111年蘇貞昌院長任內視察屏東時提出的防洪升級計畫，其中B幹線經費約1.3億元、C幹線約3.3億元。去（114）年颱風期間，B幹線已發揮防洪效益；C幹線設置3部抽水機，每秒可抽水6.9公噸，兩站合計抽水量近10公噸，防洪量能較過去提升約10倍。蘇貞昌表示，鹽埔漁港淹水問題多年未解，中央必須一次到位投入，感謝縣府、內政部及地方共同努力，讓工程順利完成。劉世芳也指出，工程歷時約2年6個月，有效改善潮汐倒灌與積水問題。縣府水利處表示，B、C幹線抽水站啟用後，將形成完整聯合防洪網絡，全面提升新園鄉防災韌性。