▲台灣中油公司煉製事業部舉辦冬日暖陽愛不打烊物資捐贈儀式，煉製事業部副執行長陳正喜(左2)將捐贈的物資，分送給弱勢民眾及家庭。(圖／中油煉製事業部提供)

▲大寮區區長鍾炳光(左)致送感謝狀，由煉製事業部副執行長陳正喜(右)代表接受。(圖／中油煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部25日，參與大寮區公所舉辦的愛在大寮寒冬送暖活動，並舉辦物資捐贈儀式，期透過物資發放與溫馨問候，為大寮區各社區中需要幫助的弱勢民眾及家庭，送上實質援助與滿滿暖意。大寮區公所25日舉辦愛在大寮寒冬送暖活動，是由區長鍾炳光主持，台灣中油公司煉製事業部也由煉製事業部副執行長陳正喜及行政室主任林麗玲、經理陳志展帶隊，在活動現場設攤，分送物資給大寮區各社區中需要幫助的弱勢民眾及家庭。在活動現場，由煉製事業部副執行長陳正喜及同仁送上生活物資及暖心祝福，並與長者親切寒暄，現場洋溢著溫馨氣氛，為寒冬帶來溫暖。台灣中油公司煉製事業部副執行長陳正喜表示，隨著入冬以來最強冷氣團來襲，各地氣溫驟降，煉製事業部為確保大寮區在地弱勢族群能度過一個溫暖的冬日，乃參與大寮區公所舉辦的愛在大寮寒冬送暖活動，並舉辦物資捐贈儀式，由大寮區區長鍾炳光代表接受，並致送感謝狀，由煉製事業部副執行長陳正喜代表接受。陳正喜指出，台灣中油公司煉製事業部透過此次寒冬送暖活動，不僅傳遞溫暖，也凝聚了更多善的力量，中油煉製事業部未來將持續投入關懷行動，讓愛在寒冬中延續，打造更有溫度的社會。