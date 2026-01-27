我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣尾牙「最大陋習」公認是它！員工全氣炸：根本折磨人

▲一名網友在Threads抱怨，公司尾牙前被要求分組準備表演，下班後還得額外練舞，既沒加班費也談不上犒賞，只是徒增壓力。（示意圖／AI 生成）

▲有Z世代直接用行動整頓台灣職場「尾牙陋習」，獲得不少網友力挺與喝采。（示意圖／翻攝unsplash）

農曆年前夕，不少企業會舉辦一年一度的尾牙，名義上是犒賞員工一年來的辛勞，實際上卻常伴隨抽獎、表演等環節，成為社群討論焦點。近日就有網友不滿發文，質疑為何台灣老闆特別熱衷要求員工上台表演，直言這樣的安排「完全沒有意義」，下班後還得為尾牙排練，既沒加班費也談不上犒賞，只是徒增壓力，貼文曝光後引起大量共鳴。一名網友在Threads抱怨，公司尾牙前被要求分組準備表演，下班後還得額外練舞，讓他相當煩躁，直呼：「上班已經很累了，為什麼尾牙還要這樣折磨員工？又沒有錢拿。」貼文一出，立刻引來眾多上班族回應，紛紛認為這是台灣尾牙與春酒長年的陋習。不少人分享自身經驗，表示每年都被迫為表演犧牲私人時間，甚至有人曾因無法接受尾牙強制演出而選擇離職，質疑公司究竟是犒賞員工，還是變相取悅高層。也有網友感嘆，許多員工下班後還要顧家庭，卻被視為理所當然要配合排練，讓人壓力倍增。不過，隨著Z世代進入職場，這類文化也逐漸遭到「整頓」，有另一名網友發文透露，公司近期安排職場霸凌相關課程時，有同事當場詢問講師，強制要求新進人員在尾牙或春酒表演是否構成霸凌，讓公司高層當場警覺，隨即將表演改為自由參加。該名員工也直言，Z世代正用實際行動，改變延續多年的職場慣例，獲得不少網友力挺與喝采。