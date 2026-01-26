我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交接典禮由副縣長黃國榮主持，局長甘炎民監交。（圖／屏東縣警局提供）

屏東縣政府警察局今（26）日下午2時舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，由副縣長黃國榮主持，局長甘炎民監交，多位民意代表及貴賓到場觀禮，儀式簡單隆重。新任屏東分局長陳勇誌，中央警察大學62期刑事警察學系畢業，並具碩士學歷，歷任臺東成功、嘉義竹崎及雲林北港分局長等要職，資歷完整；過去亦曾服務於恆春、里港及屏東等單位，此次返鄉服務，展現深厚在地歷練與領導能力。新任潮州分局長黃世德，中央警察大學64期行政警察學系畢業，具碩士學歷，歷任嘉義布袋、雲林臺西及彰化北斗、鹿港分局長，行政與治安經驗豐富。原屏東分局長林明波榮陞苗栗縣警察局督察長；原潮州分局長林俊雄調任新竹市警察局第三分局長，表現備受肯定。副縣長黃國榮肯定卸任分局長任內貢獻，並期勉新任分局長發揮專業，強力打擊非法槍械、幫派、暴力犯罪、毒品及詐欺等案件，同時因應春節將至，妥善規劃防搶勤務及交通疏導，守護縣民生命財產安全，營造安全安定的生活環境。