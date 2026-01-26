威力彩第 115000008 期於今（26）日晚間正式開獎！本期受到廣大彩迷關注，許多人期盼能終結連槓紀錄。台灣彩券公司於晚間 10 點正式公布派彩結果，確認本期頭獎未開出，邁入第 26 期連槓。下期（1/29）預估銷售2.3~2.5億元，威力彩頭獎累積金額預估上看7.7億元。本週四全台彩迷將共同爭奪這包最大年終獎金。
🟡1月26日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000008期）
威力彩：第一區03、08、12、26、32、38，第二區04。
今彩539：06、15、23、26、30。
39樂合彩：06、15、23、26、30。
3星彩：9、1、8。
4星彩：9、3、2、8。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩邁入26連槓！頭獎幸運兒3個月未誕生
事實上，威力彩最近一次開出頭獎，要追溯到2025年10月27日，當時頭獎獎落台南市永康區正強街的「好運連連彩券行」，由一名幸運兒獨得2億元獎金。自此之後，威力彩已連續26期摃龜、未曾開出頭獎，也讓1月29日威力彩頭獎累積金額衝破7.7億元大關。
