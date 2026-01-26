我是廣告 請繼續往下閱讀

為了不讓網路上的不當內容影響下一代身心發展，馬來西亞政府打算祭出鐵腕手段。根據當地媒體報導，當局最快可能在今年7月實施新規定，嚴格禁止16歲以下的兒童與青少年註冊或使用社群媒體帳號。這項被視為保護兒少網路安全的重大政策，目前正緊鑼密鼓地籌備中，一旦正式上路，將大幅改變當地的網路使用生態。馬來西亞通訊部副部長張念群日前出席校園活動時向媒體證實，這項限制措施目前正處於「監理沙盒」的試驗階段。她強調，政府希望在全面強制執行之前，能先透過測試來完善執行細節，找出潛在的技術漏洞並加以修正，確保政策能真正落實，而不是雷聲大雨點小。張念群進一步指出，這項禁令是依據《線上安全法》的架構來推動。為了讓政策能夠順利落地，相關部門正與各大社群平台業者展開馬拉松式的協商，試圖找出最有效率的實施方案。畢竟要精準過濾用戶年齡，需要平台業者的技術配合。據了解，大馬政府已經設下明確目標，希望在今年第二季結束前，要求所有在馬來西亞營運的社群平台，必須全面落實數位用戶身分驗證（eKYC）機制。這意味著，未來用戶在註冊帳號時，必須通過更嚴格的身分認證，以此來杜絕未滿16歲的使用者謊報年齡闖關，為孩子們打造一個更乾淨、安全的網路空間。